Колишній клуб Маліновського планує підписати Довбика

Артем Довбик. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Український нападник Артем Довбик може змінити клуб уже цього літа, однак залишитися в чемпіонаті Італії. Інтерес до форварда "Роми" проявляє "Дженоа", яка розглядає варіант із його орендою.

Про можливий трансфер повідомив портал Новини.LIVE.

Артем Довбик. Фото: Reuters

Де Россі хоче повернути Довбика

За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, "Дженоа" вивчає можливість запросити українського форварда на правах оренди. Одним із головних прихильників такого трансферу є наставник генуезького клубу Даніеле Де Россі.

Італійський фахівець уже працював із Довбиком у "Ромі" та хотів би знову бачити українця у своїй команді. Водночас реалізація угоди залежатиме від позиції римського клубу, якому належать права на нападника, а також від рішення самого футболіста.

Наприкінці червня повідомлялося, що за Довбиком також стежив іспанський "Бетіс". Тоді "Рома" була готова розглянути продаж українця приблизно за 25 мільйонів євро.

Минулого сезону Довбик грав не регулярно, але все ж виборов місце у стартовому складі, але відразу отримав важку травму і не грав майже всю другу половину сезону.

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