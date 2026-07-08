Костюк заробила на Вімбілдоні найбільші призові в кар'єрі

Марта Костюк. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Українська тенісистка Марта Костюк продовжує переписувати власні рекорди на Вімблдоні-2026. Завдяки виходу до півфіналу турніру вона вже гарантувала собі найбільші призові за всю професійну кар'єру.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на 24 канал.

Скільки вже заробила Костюк

На цьогорічному Вімблдоні українка виступала як в одиночному, так і в парному розрядах. Разом із румунською тенісисткою Еленою-Габріелою Русе вона дісталася третього кола парного турніру, після чого дует припинив боротьбу. За цей результат кожна спортсменка отримала по 48 тисяч фунтів стерлінгів.

Основний фінансовий успіх Марта забезпечила саме в одиночній сітці. Вихід до півфіналу вже приніс їй гарантовані 900 тисяч фунтів стерлінгів призових.

Таким чином загальна сума винагороди за виступ на турнірі наразі становить 948 тисяч фунтів стерлінгів до сплати податків, що за поточним курсом дорівнює приблизно 1,08 мільйона євро. Це вже більше, ніж українка заробила за перемогу на турнірі серії WTA 1000 у Мадриді (1 015 695 євро) раніше цього сезону.

За що боротиметься Марта

У разі виходу до фіналу призові Костюк збільшаться ще на 900 тисяч фунтів стерлінгів. Якщо ж українка стане чемпіонкою Вімблдона, її загальний заробіток на турнірі перевищить 3,6 мільйона фунтів.

Окрім фінансової винагороди, Марта продовжує боротьбу за нове історичне досягнення. Після успішного виступу на Вімблдоні вона вперше в кар'єрі піднялася до першої десятки лайв-рейтингу WTA.

У півфіналі українська тенісистка зустрінеться з представницею Чехії Ліндою Носковою. Матч запланований на четвер, 9 липня, і розпочнеться не раніше 17:30 за київським часом.

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