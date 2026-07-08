Марта Костюк продовжить свій неймовірний сезон півфіналом Вімблдону

Марта Костюк на корті Вімблдону. Фото: Getty Images та Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Неймовірний сезон Марти Костюк продовжився виходом до півфіналу Вімблдону. Українська тенісистка не просто обіграла у чвертьфіналі Жасмін Паоліні, а й не залишила італійській суперниці жодного шансу. Киянки для перемоги знадобилося два сети.

Костюк вже у четвер зіграє матч півфіналу, повідомляють Новини.LIVE.

Історичне досягнення українки

До початку цього матчу Марта Костюк лише раз перемагала Жасмін Паоліні у трьох попередніх зустрічах. Суперниці розпочали протистояння обміном геймами, але потім українка реалізувала два брейки й вирвалася вперед.

З самого початку другого сету Марта Костюк вже домінувала і довела поєдинок до впевненої перемоги. Їй знову вдалося зробити набагато менше невимушених помилок порівняно з суперницею. Таким чином киянка впевнено вийшла до півфіналу Вімблдону.

Вона стала лише другою українкою, якій вдалося досягти цього, після Еліни Світоліної. Півфінал Вімблдону стане для Марти Костюк другим поєдинком у 1/2 турніру "Великого шолома" після "Ролан Гаррос". Суперницею тенісистки на цьому етапі стане чеська спортсменка Лінда Носкова.

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