Марта Костюк вдруге поспіль вийшла до 1/4 фіналу турніру Великого шолома

Марта Костюк у Великій Британії. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Українська тенісистка Марта Костюк проводить незабутній сезон. Слідом за "Ролан Гаррос" вона вийшла до чвертьфіналу другого турніру "Великого шолома" поспіль. Тенісистка готується до чвертьфіналу "Вімблдону".

Костюк обіграла американку Крюгер у напруженому матчі, повідомляють Новини.LIVE.

Киянка Марта Костюк продовжує впевнено просуватися по сітці Вімблдонського турніру. Слідом за перемогою над колишньою восьмою ракеткою світу українка взяла гору й над американкою Ешлі Крюгер, яка в минулому турі здолала українку Дар’ю Снігур.

Як Костюк вийшла до 1/4 фіналу Вімблдону

Це було напружене й складне протистояння для обох спортсменок. Марті знадобилося два сети для перемоги. Вона почала з того, що виграла гейм і поступилася в чотирьох наступних. Однак Костюк за 38 хвилин домоглася перемоги в сеті.

У другій частині поєдинку суперниця українки вела в рахунку 4:2, проте в підсумку Марта Костюк завдяки сильному характеру вирвала путівку до наступного етапу турніру. Українка зробила менше вимушених помилок і більше ейсів.

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Ешлі Крюгер (США) — Марта Костюк (Україна) — 0:2 (4:6, 4:6)

На наступному етапі "Вімблдону", куди Костюк пробилася вперше в кар’єрі, вона зіграє з переможницею пари Жасмін Паоліні — Олександра Еала.

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