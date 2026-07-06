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Главная Спорт Костюк впервые в карьере вышла в 1/4 Уимблдона

Костюк впервые в карьере вышла в 1/4 Уимблдона

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 16:45
Марта Костюк во второй раз подряд вышла в 1/4 турнира Большого шлема
Марта Костюк в Великобритании. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Украинская спортсменка Марта Костюк проводит незабываемый сезон. Вслед за "Ролан Гаррос" она пробилась в 1/4 второго турнира "Большого шлема" подряд. Теннисистка готовится к четвертьфиналу "Уимблдона". 

Костюк обыграла американку Крюгер в напряженном матче, сообщают Новини.LIVE

Киевлянка Марта Костюк продолжает уверенно продвигаться по сетке Уимблдонского турнира. Вслед за победой над экс-восьмой ракеткой мира украинка взяла верх и над американкой Эшли Крюгер, которая в прошлом туре одолела украинку Дарью Снигур

Как Костюк прошла в 1/4 Уимблдона 

Это было нервное и сложное противостояние для обеих спортсменок. Марте понадобилось для победы два сета. Она начала с того, что выиграла гейм и уступила в четырех следующих. Однако Костюк за 38 минут довела дело до победы в сете. 

Во второй части поединка соперника украинки вела в счете 4:2, однако в итоге Марта Костюк на характере вырвала путевку в следующую стадию турнира. Украинка совершила меньше вынужденных ошибок и сделала больше эйсов. 

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Эшли Крюгер (США) — Марта Костюк (Украина) — 0:2 (4:6, 4:6) 

В следующей стадии "Уимблдона", куда Костюк пробилась впервые в карьере, она сыграет с победителем пары Жасмин ПаолиниАлександра Эала

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что сборная Украины U-19 завершила групповой этап чемпионата Европы-2026, не потеряв ни одного балла. 

Также Новини.LIVE сообщали о двух случаях мобилизации за один день известных украинских хоккеистов. 

Теннис Марта Костюк Уимблдон
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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