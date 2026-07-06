Марта Костюк во второй раз подряд вышла в 1/4 турнира Большого шлема

Марта Костюк в Великобритании. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Украинская спортсменка Марта Костюк проводит незабываемый сезон. Вслед за "Ролан Гаррос" она пробилась в 1/4 второго турнира "Большого шлема" подряд. Теннисистка готовится к четвертьфиналу "Уимблдона".

Костюк обыграла американку Крюгер в напряженном матче, сообщают Новини.LIVE.

Киевлянка Марта Костюк продолжает уверенно продвигаться по сетке Уимблдонского турнира. Вслед за победой над экс-восьмой ракеткой мира украинка взяла верх и над американкой Эшли Крюгер, которая в прошлом туре одолела украинку Дарью Снигур.

Как Костюк прошла в 1/4 Уимблдона

Это было нервное и сложное противостояние для обеих спортсменок. Марте понадобилось для победы два сета. Она начала с того, что выиграла гейм и уступила в четырех следующих. Однако Костюк за 38 минут довела дело до победы в сете.

Во второй части поединка соперника украинки вела в счете 4:2, однако в итоге Марта Костюк на характере вырвала путевку в следующую стадию турнира. Украинка совершила меньше вынужденных ошибок и сделала больше эйсов.

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В следующей стадии "Уимблдона", куда Костюк пробилась впервые в карьере, она сыграет с победителем пары Жасмин Паолини — Александра Эала.

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