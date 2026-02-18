Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Кварацхелія зрівнявся із Анрі через антирекорд Ліги чемпіонів

Кварацхелія зрівнявся із Анрі через антирекорд Ліги чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 09:53
Кварацхелія повторив антирекорд Ліги чемпіонів
Хвіча Кварацхелія у складі "ПСЖ". Фото: Reuters/Benoit Tessier

Грузинський півзахисник "ПСЖ" Хвіча Кварацхелія у першому матчі плейоф Ліги чемпіонів проти "Монако" відзначився радше показниками статистики, ніж результативними діями. У поєдинку 17 лютого він вісім разів пробивав по воротах суперника.

Жодна зі спроб не виявилася результативною, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Таким чином Хвіча Кварацхелія повторив рідкісний антирекорд турніру, про який повідомляють футбольні аналітики. Статистика Opta Sports демонструє, що стільки ж невдалих спроб забити гол було лише в Тьєррі Анрі в матчах Ліги чемпіонів у 2004 та 2006 роках. При цьому Кварацхелія був активний і постійно намагався загострити гру, але реалізація залишала бажати кращого.

Чемпіони Франції вирвали перемогу

Зустріч між "Монако" і "ПСЖ" вийшла видовищною та насиченою подіями. Паризька команда здобула перемогу з рахунком 3:2. У складі гостей відзначився Дуе, оформлювач дубля, а третій м'яч забив Хакімі. У "Монако" голи принесли пожвавлення під час гри, але одна з ключових фігур загубилася в завершальній фазі.

Хвича Кварацхелия
Хвіча Кварацхелія (праворуч) намагається забити гол. Фото: Reuters/Alexandre Dimou

На 48-й хвилині російського півзахисника "Монако" Олександра Головіна було вилучено з поля, що додало тиску на господарів. Матч-відповідь стикового матчу Ліги чемпіонів між "ПСЖ" та "Монако" заплановано на 25 лютого.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 зафіксовано курйозний інцидент із норвезьким спортсменом, який вирішив відмовитися від медалі.

А в парному фігурному катанні несподівано перемогли спортсмени, яких до старту турніру не бачили серед фаворитів Ігор-2026. 

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Ліга чемпіонів Монако ПСЖ Хвіча Кварацхелія
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації