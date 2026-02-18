Кварацхелія повторив антирекорд Ліги чемпіонів

Кварацхелія зрівнявся із Анрі через антирекорд Ліги чемпіонів
Грузинський півзахисник "ПСЖ" Хвіча Кварацхелія у першому матчі плейоф Ліги чемпіонів проти "Монако" відзначився радше показниками статистики, ніж результативними діями. У поєдинку 17 лютого він вісім разів пробивав по воротах суперника.
Жодна зі спроб не виявилася результативною, повідомляє портал Новини.LIVE.
Таким чином Хвіча Кварацхелія повторив рідкісний антирекорд турніру, про який повідомляють футбольні аналітики. Статистика Opta Sports демонструє, що стільки ж невдалих спроб забити гол було лише в Тьєррі Анрі в матчах Ліги чемпіонів у 2004 та 2006 роках. При цьому Кварацхелія був активний і постійно намагався загострити гру, але реалізація залишала бажати кращого.
Чемпіони Франції вирвали перемогу
Зустріч між "Монако" і "ПСЖ" вийшла видовищною та насиченою подіями. Паризька команда здобула перемогу з рахунком 3:2. У складі гостей відзначився Дуе, оформлювач дубля, а третій м'яч забив Хакімі. У "Монако" голи принесли пожвавлення під час гри, але одна з ключових фігур загубилася в завершальній фазі.
На 48-й хвилині російського півзахисника "Монако" Олександра Головіна було вилучено з поля, що додало тиску на господарів. Матч-відповідь стикового матчу Ліги чемпіонів між "ПСЖ" та "Монако" заплановано на 25 лютого.
Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 зафіксовано курйозний інцидент із норвезьким спортсменом, який вирішив відмовитися від медалі.
А в парному фігурному катанні несподівано перемогли спортсмени, яких до старту турніру не бачили серед фаворитів Ігор-2026.
Читайте Новини.LIVE!