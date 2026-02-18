Кварацхелия повторил антирекорд Лиги чемпионов

Хвича Кварацхелия в составе "ПСЖ". Фото: Reuters/Benoit Tessier

Грузинский вингер "ПСЖ" Хвича Кварацхелия запомнился первым матчем плей-офф Лиги чемпионов против "Монако" скорее по статистике, чем по голам. В игре 17 февраля он восемь раз наносил удары по воротам соперника.

Ни одна из попыток не оказалась результативной, сообщает портал Новини.LIVE.

Таким образом Хвича Кварацхелия повторил редкий антирекорд турнира, о котором сообщают футбольные аналитики. Статистика Opta Sports демонстрирует, что столько же неудачных попыток забить гол было только у Тьерри Анри в матчах Лиги чемпионов в 2004 и 2006 годах. При этом Кварацхелия был активен и постоянно пытался обострить игру, но реализация оставляла желать лучшего.

Чемпионы Франции вырвали победу

Встреча между "Монако" и "ПСЖ" получилась зрелищной и насыщенной событиями. Парижская команда одержала победу со счетом 3:2. В составе гостей отличился Дуэ, оформитель дубля, а третий мяч забил Хакими. У "Монако" голы принесли оживление в ходе игры, но одна из ключевых фигур потерялся в завершающей фазе.

Хвича Кварацхелия (справа) пытается забить гол. Фото: Reuters/Alexandre Dimou

На 48-й минуте российский полузащитник "Монако" Александр Головин был удален с поля, что добавило давления на хозяев. Ответный стыковой матч Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Монако" запланирован на 25 февраля.

