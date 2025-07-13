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Головна Спорт Квіткова отримала футболіста у подарунок — фото, відео

Квіткова отримала футболіста у подарунок — фото, відео

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 17:42
Квіткова отримала у подарунок макет Бражка
Блогерка Даша Квіткова. Фото: Instagram

Українській блогерці Дарії Квітковій друзі подарували картонний макет футболіста Володимира Бражка. Відомо, що спортсмен та інфлюенсерка зустрічаються.

Кадри з картонним коханим Квіткова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, 9 липня Квіткова відсвяткувала своє 27 день народження в Амстердамі. А коли дівчина повернулася додому — на неї чекав сюрприз від друзів та рідних.

Вони підготували святковий торт зі свічками, кульки та картонний макет її коханого — футболіста Володимира Бражко.

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Скриншот сториз Квіткової

Нещодавно блогерка вперше показала, як коханий Володимир Бражко проводить час з її сином.

Також Квіткова оприлюднила фото свого лука, в якому відсвяткувала день народження.

футбол блогери соцмережі Даша Квіткова Володимир Бражко
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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