Квіткова показала, як Бражко зблизився з її сином

Квіткова показала Бражка із сином, фото говорить саме за себе
Телезірка Даша Квіткова вперше показала, як її новий коханий, футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко, проводить час з її сином.
На знімку, який було опубліковано на сторінці Квіткової в Instagram, видно, як Бражко та маленький Лев ідуть за руку лісовою стежкою.
Для підписників Дар'ї Квіткової це перший відвертий сигнал: у її житті з'явився не просто роман, а близька людина, яку вона вже впустила в особистий простір. Нагадаємо, хлопчик народився в шлюбі Квіткової з телеведучим Микитою Добриніним, пара розлучилася 2023 року.
Бражко та Квіткова: що відомо про роман
Чутки про нові стосунки Квіткової з'явилися в червні. Пізніше футболіст київського "Динамо" та збірної України привітав Дашу з днем народження в Instagram, підписавши сторіс словами "моя кохана". Це стало неофіційним підтвердженням їхньої пари, попри те, що блогерка уникала прямих коментарів.
Сьогодні Квіткова воліє зберігати приватність, але її дії говорять голосніше за слова. Фото з сином і бойфрендом може означати, що стосунки вже вийшли на новий рівень довіри та стабільності.
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