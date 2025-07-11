Квіткова показала, як Бражко зблизився з її сином

Дар'я Квіткова святкує день народження. Фото: instagram.com/kvittkova/

Телезірка Даша Квіткова вперше показала, як її новий коханий, футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко, проводить час з її сином.

На знімку, який було опубліковано на сторінці Квіткової в Instagram, видно, як Бражко та маленький Лев ідуть за руку лісовою стежкою.

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Для підписників Дар'ї Квіткової це перший відвертий сигнал: у її житті з'явився не просто роман, а близька людина, яку вона вже впустила в особистий простір. Нагадаємо, хлопчик народився в шлюбі Квіткової з телеведучим Микитою Добриніним, пара розлучилася 2023 року.

Те саме фото в руках Дар'ї Квіткової. Фото: www.instagram.com/kvittkova/

Бражко та Квіткова: що відомо про роман

Чутки про нові стосунки Квіткової з'явилися в червні. Пізніше футболіст київського "Динамо" та збірної України привітав Дашу з днем народження в Instagram, підписавши сторіс словами "моя кохана". Це стало неофіційним підтвердженням їхньої пари, попри те, що блогерка уникала прямих коментарів.

Володимир Бражко на тренуванні "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Сьогодні Квіткова воліє зберігати приватність, але її дії говорять голосніше за слова. Фото з сином і бойфрендом може означати, що стосунки вже вийшли на новий рівень довіри та стабільності.

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