Квиткова показала, как Бражко сблизился с ее сыном

Квиткова показала Бражко с сыном, фото говорит само за себя
Телезвезда Даша Квиткова впервые показала, как ее новый возлюбленный, футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко, проводит время с ее сыном.
На снимке, который был опубликован на странице Квитковой в Instagram, видно, как Бражко и маленький Лев идут за руку по лесной тропинке.
Для подписчиков Дарьи Квитковой это первый откровенный сигнал: в ее жизни появился не просто роман, а близкий человек, которого она уже впустила в личное пространство. Напомним, мальчик родился в браке Квитковой с телеведущим Никитой Добрыниным, пара рассталась в 2023 году.
Бражко и Квиткова: что известно о романе
Слухи о новых отношениях Квитковой появились в июне. Позже футболист киевского "Динамо" и сборной Украины поздравил Дашу с днем рождения в Instagram, подписав сторис словами "моя любимая". Это стало неофициальным подтверждением их пары, несмотря на то, что блогерша избегала прямых комментариев.
Сегодня Квиткова предпочитает сохранять приватность, но ее действия говорят громче слов. Фото с сыном и бойфрендом может означать, что отношения уже вышли на новый уровень доверия и стабильности.
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