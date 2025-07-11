Квиткова показала, как Бражко сблизился с ее сыном

Дарья Квиткова празднует день рождения. Фото: instagram.com/kvittkova/

Телезвезда Даша Квиткова впервые показала, как ее новый возлюбленный, футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко, проводит время с ее сыном.

На снимке, который был опубликован на странице Квитковой в Instagram, видно, как Бражко и маленький Лев идут за руку по лесной тропинке.

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Для подписчиков Дарьи Квитковой это первый откровенный сигнал: в ее жизни появился не просто роман, а близкий человек, которого она уже впустила в личное пространство. Напомним, мальчик родился в браке Квитковой с телеведущим Никитой Добрыниным, пара рассталась в 2023 году.

То самое фото в руках Дарьи Квитковой. Фото: www.instagram.com/kvittkova/

Бражко и Квиткова: что известно о романе

Слухи о новых отношениях Квитковой появились в июне. Позже футболист киевского "Динамо" и сборной Украины поздравил Дашу с днем рождения в Instagram, подписав сторис словами "моя любимая". Это стало неофициальным подтверждением их пары, несмотря на то, что блогерша избегала прямых комментариев.

Владимир Бражко на тренировке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Сегодня Квиткова предпочитает сохранять приватность, но ее действия говорят громче слов. Фото с сыном и бойфрендом может означать, что отношения уже вышли на новый уровень доверия и стабильности.

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