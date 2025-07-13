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Главная Спорт Квиткова получила футболиста в подарок — фото, видео

Квиткова получила футболиста в подарок — фото, видео

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Дата публикации 13 июля 2025 17:42
Квиткова получила в подарок макет Бражка
Блогер Даша Квиткова. Фото: Instagram

Украинскому блогеру Дарье Квитковой друзья подарили картонный макет футболиста Владимира Бражко. Известно, что спортсмен и инфлюенсерка встречаются.

Кадры с картонным возлюбленным Квиткова опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так, 9 июля Квиткова отпраздновала свое 27 день рождения в Амстердаме. А когда девушка вернулась домой — ее ждал сюрприз от друзей и родных.

Они подготовили праздничный торт со свечами, шарики и картонный макет ее возлюбленного — футболиста Владимира Бражко.

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Скриншот сториз Квитковой

Недавно блогер впервые показала, как любимый Владимир Бражко проводит время с ее сыном.

Также Квиткова обнародовала фото своего лука, в котором отпраздновала день рождения.

футбол блогеры соцсети Даша Квиткова Владимир Бражко
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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