Квиткова получила в подарок макет Бражка

Квиткова получила футболиста в подарок — фото, видео
Украинскому блогеру Дарье Квитковой друзья подарили картонный макет футболиста Владимира Бражко. Известно, что спортсмен и инфлюенсерка встречаются.
Кадры с картонным возлюбленным Квиткова опубликовала на своей странице в Instagram.
День рождения блогера
Так, 9 июля Квиткова отпраздновала свое 27 день рождения в Амстердаме. А когда девушка вернулась домой — ее ждал сюрприз от друзей и родных.
Они подготовили праздничный торт со свечами, шарики и картонный макет ее возлюбленного — футболиста Владимира Бражко.
Недавно блогер впервые показала, как любимый Владимир Бражко проводит время с ее сыном.
Также Квиткова обнародовала фото своего лука, в котором отпраздновала день рождения.
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