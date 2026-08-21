Левченко пояснив, чому Трубін втратив місце в основі Бенфіки

Анатолій Трубін перед матчем. Фото: intagram.com/slbenfica/

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Ексфутболіст Євген Левченко прокоментував ситуацію Анатолія Трубіна в лісабонській "Бенфіці". Український воротар не виходить у стартовому складі "орлів" уже п’ять матчів поспіль. Експерт вважає, що голкіперу необхідно продовжувати працювати на тренуваннях і доводити тренерському штабу готовність конкурувати за місце в основному складі.

При цьому колишній гравець збірної України не бачить у ситуації Трубіна жодних прихованих причин, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

Що відбувається з українським воротарем

Левченко зазначив, що вибір основного воротаря залежить від вимог головного тренера та ігрової моделі команди. Зокрема, перевагу може отримати воротар, який краще діє ногами, якщо тренер робить акцент на контролі м’яча та початку атак через воротаря.

"Якщо гравець розуміє, що він на 100 відсотків ще не готовий, то треба працювати над собою й доводити, що ти зможеш скласти конкуренцію іншому гравцеві. Якщо у тебе є два гравці приблизно однакового рівня і тренер обирає іншого, який краще грає ногами, що тут сказати?" — запитав Левченко.

У сезоні-2025/26 Трубін залишався основним воротарем "Бенфіки" в чемпіонаті Португалії: він провів 32 матчі, пропустив 24 м’ячі та записав на свій рахунок 13 «сухих» зустрічей. У Лізі чемпіонів українець зіграв 10 матчів, забив гол мадридському "Реалу". Також Анатолій виходив на поле в Кубку Португалії, Кубку ліги та Суперкубку.

Новий сезон Трубін розпочав у статусі резервного воротаря "Бенфіки" і отримав ігрову практику лише у двох матчах кваліфікації Ліги Європи проти "Санкт-Галлена".

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