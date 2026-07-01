Лупашко призначено головним тренером польської Лехії

Владислав Лупашко. Фото: "Лехія"

Андрій Гончар Редактор

Український тренер Владислав Лупашко продовжить кар'єру в Польщі. Фахівця офіційно призначили головним тренером "Лехії" з Гданська, яка в наступному сезоні виступатиме в другому за силою дивізіоні країни.

Про призначення Лупашка повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу польського клубу.

Vladyslav Lupashko objął stanowisko pierwszego trenera Lechii Gdańsk. Umowa ze szkoleniowcem obowiązywać będzie do 30 czerwca 2029 roku.



Witamy w Gdańsku i życzymy powodzenia, trenerze! ⚪️🟢



👉 https://t.co/Hy4H43ZcFd pic.twitter.com/ft9tYT8zir — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) July 1, 2026

Лупашко отримав довгостроковий контракт

"Лехія" оголосила про підписання контракту з 39-річним українським наставником до 30 червня 2029 року. У клубі вже привітали нового тренера та побажали йому успіхів на чолі команди.

Минулого сезону команда з Гданська фінішувала в зоні вильоту та залишила польську Екстракласу. У сезоні-2026/27 "Лехія" виступатиме в Першій лізі Польщі.

Останнім місцем роботи Лупашка були львівські "Карпати", які він залишив у грудні 2025 року. Раніше український фахівець очолював "Інгулець", з яким виграв Першу лігу та вивів команду до української Прем'єр-ліги.

Наразі за "Лехію" виступають українські футболісти Богдан В'юнник та Іван Желізко.

Владислав Лупашко є уродженцем Білгорода-Дністровського на Одещині. Під час ігрової кар'єри він виступав за "Борисфен", "Металург" Донецьк, "Княжу", ФК "Львів", "Оболонь", "Буковину", "Іллічівець", "Зірку" та "Інгулець".

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