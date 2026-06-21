Магучіх перемогла на престижному турнірі в Нідерландах

Ярослава Магучіх. Фото: Getty Images

Андрій Гончар Редактор

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла турнір Континентального туру в нідерландському Хенгело. Легкоатлетка стала найкращою з результатом 1,94 метра.

Про перемогу Магучіх повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Магучіх впевнено виграла змагання

Для українки цей старт став другим на відкритому повітрі в літньому сезоні після успішного виступу на етапі Діамантової ліги в Рабаті. Змагання в Хенгело Ярослава розпочала з висоти 1,91 метра, яку подолала з другої спроби.

Головною конкуренткою Магучіх стала представниця Куби Даксі Брісон. Вона подолала висоту 1,91 метра лише з третьої спроби та залишилася єдиною суперницею українки в боротьбі за перемогу.

Після цього Магучіх із другої спроби підкорила висоту 1,94 метра, тоді як Брісон не змогла продовжити боротьбу. Таким чином українська легкоатлетка достроково гарантувала собі перше місце.

Шоста перемога поспіль у сезоні

У статусі переможниці Магучіх замовила висоту 2,00 метра, однак цього разу планка так і не підкорилася. Усі три спроби виявилися невдалими.

Друге місце на турнірі посіла Брісон із результатом 1,91 метра, а трійку призерок замкнула представниця Казахстану Крістіна Овчіннікова, яка стрибнула на 1,88 метра.

Перемога в Хенгело стала для Магучіх шостою поспіль у сезоні-2026 з урахуванням зимової частини сезону. Найкращий результат року українка показала на Меморіалі Дем'янюка у Львові, де підкорила висоту 2,03 метра.

Наступний старт Ярослави заплановано на 24 червня. Українка виступить на етапі Континентального туру в Загребі.

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