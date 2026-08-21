Магучіх проти Оліслагерс: де та коли дивитися турнір у Сілезії

Ярослава Магучіх у Бірмінгемі. Фото: Reuters

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Відразу три українські стрибунки у висоту виступлять на етапі Діамантової ліги у польській Сілезії. Чемпіонка Європи Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко увійшли до стартового списку змагань. Турнір відбудеться 23 серпня.

Для Магучіх та Геращенко це буде перший старт після чемпіонату Європи-2026, повідомляють Новини.LIVE.

Марія Жодзик, Ярослава Магучіх та Марія Вукович. Фото: Reuters

Юлія Левченко повернеться до змагань після травми. Вона пропустила декілька місяців, хоча розпочала рік із серії перемог на міжнародних турнірах. Розширене представництво спортсменок з України підвищує шанси на медалі. Однак їм протистоятимуть найсильніші суперниці з усього світу.

Стрибок Ірини Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi/

Хто виступить проти українок

У жіночому секторі стрибків у висоту заявлені 11 спортсменок. Серед суперниць українок будуть австралійки Нікола Оліслагерс та Елеонор Паттерсон, призерки чемпіонату Європи Марія Жодзик із Польщі та Марія Вукович із Чорногорії, а також Ангеліна Топич, Вашті Каннінгем та інші спортсменки.

Юлія Левченко набрала форму після травми. Фото: instagram.com/levchenkou/

Список учасниць

Нікола Оліслагерс (Австралія)

Ірина Геращенко (Україна)

Юлія Левченко (Україна)

Елеонор Паттерсон (Австралія)

Ангеліна Топич (Сербія)

Марія Жодзик (Польща)

Марія Вукович (Чорногорія)

Вашті Каннінгем (США)

Ламара Дістін (Ямайка)

Луїс Екман (Швеція)

Ярослава Магучіх (Україна)

Для Левченко змагання у Сілезії стануть першим стартом після побутової травми, через яку вона пропустила чемпіонат Європи. Востаннє українка виступала на початку червня на етапі Континентального туру у фінському Турку, де здобула перемогу. Магучіх підходить до турніру в статусі чемпіонки Європи-2026, а Геращенко на континентальній першості посіла п’яте місце.

Жіночі змагання зі стрибків у висоту відбудуться 23 серпня. Початок заплановано на 16:00 за київським часом. Етап Діамантової ліги в Сілезії відбудеться в рамках Меморіалу Каміли Сколимовської на стадіоні в Хожуві. В Україні турнір транслюватиме "Суспільне Спорт".

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