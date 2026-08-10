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Головна Спорт Манчестер Сіті готовий підписати одного з лідерів Ліверпуля

Манчестер Сіті готовий підписати одного з лідерів Ліверпуля

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 09:47
Манчестер Сіті хоче оформити трансфер Макалістера з Ліверпуля
Алексіс Макалістер та тренер Енцо Мареска. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Тренерський штаб "Манчестер Сіті" вже шукає потенційну заміну Родрі. Лідер збірної Іспанії може продовжити кар’єру в "Барселоні". У такому разі його замінить відомий аргентинський футболіст.

Півзахисник "Ліверпуля" Алексіс Макалістер готовий переїхати до Манчестера, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Метта Тілена.

Ще перед початком Чемпіонату світу-2026 Родрі попередив керівництво "Манчестер Сіті" про бажання повернутися до Іспанії. Переговори щодо трансферу гравця до "Барселони" перебувають на просунутій стадії. В англійському клубі вже обрали футболіста, який може замінити іспанця.

Переїзд Макалістера до Манчестера

Тренерський штаб "містян" попросив керівництво клубу зосередитися на трансфері Алексіса Макалістера. Наставник "Манчестер Сіті" Енцо Мареска впевнений, що 27-річний аргентинець успішно впишеться в ігрову модель команди.

Контракт Макалістера з "Ліверпулем" діє до літа 2028 року. "Червоні" можуть відпустити гравця, якщо отримають за нього компенсацію в розмірі не менше 60 млн євро. У 2023 році "Ліверпуль" заплатив "Брайтону" за півзахисника 42 млн євро. Сам футболіст не проти перейти до "Манчестер Сіті".

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Футбол трансфери Манчестер Сіті Ліверпуль
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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