Меркушина показала, як перевіряють збірну України перед сезоном

Олександра Меркушина. Фото: instagram.com/merkushyna.olks

Агабекян Карен редактор, спортивний оглядач

Біатлоністка збірної України Олександра Меркушина показала, як національна команда проходить комплексне медичне та функціональне тестування перед стартом нового сезону. Спортсменка опублікувала в соцмережах відео тестування.

Ці перевірки допомагають тренерам оцінити фізичну готовність біатлоністів, повідомив портал Новини.LIVE.

Як збірна України проходить перевірку перед сезоном

У своєму відео Олександра показала кілька етапів підготовки до нового сезону. Спочатку біатлоністи проходять стандартні медичні процедури, після чого виконують функціональні тести під наглядом фахівців.

Одним із найскладніших етапів став тест на біговій доріжці зі спеціальною маскою, яка дає змогу аналізувати роботу дихальної системи під час фізичного навантаження. Паралельно у спортсменів регулярно беруть кров для контролю фізіологічних показників організму.

Біатлоністка коротко зазначила, що це справді дуже складне випробування.

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