Золотий м'яч-2023 — головні претенденти на нагороду

Стали відомі головні претенденти на отримання "Золотого м'яча-2023"

Авторитетні закордонні видання вже формують списки головних претендентів на вручення нагороди "Золотий м'яч-2023", хоча до початку ще більше пів року.

Основними фаворитами вважаються два футболісти, які парадоксально переслідують один одного цього сезону, нагадує портал Новини.LIVE.

Премія "Золотий м'яч" присуджуватиметься не за підсумками року, а за календарний сезон. Орієнтовно у листопаді чи грудні-2023 пройде нагородження спортсмена, якого оберуть найкращим у сезоні 2022/2023. Експерти та букмекери вже назвали фаворитів, настав час обговорити їхні шанси на нагороду.

Ліонель Мессі: досяг головного успіху в кар'єрі

35-річний аргентинець привів свою команду до чемпіонського титулу на Кубку Світу-2022. Його заслуга в тому, що "альбіселесте" здобули цей трофей, безперечна. Без Мессі цій команді не вдалося б досягти такого тріумфу.

Ліонелю можуть присудити вже восьмий "Золотий м'яч" лише за те, що він став чемпіоном світу. ФІФА любить красиві жести, а долі гравців на кшталт Іньєсти, Роббена чи Левандовського не дуже турбують футбольних чиновників. Але не можна стверджувати, що Мессі не заслужив нагороду.

На ЧС-2022 аргентинець забив сім голів (чотири з пенальті) та зробив три результативні передачі. Мессі називають головним фаворитом "Золотого м'яча", але не виключено, що визначальною у цьому питанні стане друга половина цього сезону. І тут головний конкурент Ліонеля виривається у лідери.

Кіліан Мбаппе: самолюбство не дозволяє програвати

Характер молодого француза є його головним "вічним двигуном". Зупинити цього форварда можуть лише травми. Він довів збірну Франції до фіналу Мундіалю в Катарі, оформив хет-трик, але не міг забити пенальті за гравців, які схибили "з точки". Мбаппе став найкращим бомбардиром першості, на його рахунку вісім голів (два з пенальті) та дві результативні передачі. Він став найкращим бомбардиром турніру та героєм фіналу ЧС-2023.

Француз скоротив відпустку, яку йому надали до "ПСЖ". Мбаппе зіграв свій наступний матч за клуб через десять днів після фіналу Кубка Світу. Кіліан став героєм поєдинку проти "Страсбура", саме він забив переможний гол на шостій компенсованій хвилині.

Попри те, що Мессі проводить дуже гарний сезон на клубному рівні, Мбаппе випереджає аргентинця за голами та результативними передачами. Якщо його бомбардирські подвиги візьмуть до уваги під час голосування, то "Золотий м'яч" може виявитися у француза. У такому разі Мессі допоможе виграти лише травму Кіліана. Інша річ, що у разі вильоту "ПСЖ" до 1/8 Ліги чемпіонів від "Баварії" бомбардирські подвиги Мбаппе демонструватиме у Лізі 1, не найпопулярнішому турнірі.

Ерлінг Холанд: як перемогти без збірної?

22-річний форвард "Манчестер Сіті" давно вважається однією із двох головних зірок світового футболу в недалекому майбутньому. Але якщо Кіліану Мбаппе пощастило зі збірною, але Ерлінг Холанд має патову ситуацію з національною командою.

Збірна Норвегії з футболу давно не брала участі у чемпіонатах Європи та світу. І якщо команді вдасться найближчими роками виправити ситуацію, то лише завдяки зусиллям Ерлінга Холанда та Мартіна Едегора.

Однак на клубному рівні норвезький форвард нестримний. Він ніби не помітив переїзду з німецького чемпіонату до Прем'єр-ліги, ставши лідером атак провідного англійського клубу. Він забив 20 голів за менш ніж половину дебютного сезону в АПЛ. До Кубка Світу Ерлінг був у чудовій формі, але потім "Сіті" почав регулярно втрачати очки, а у норвежця з'явилися серії без забитих м'ячів. Він має шанс серйозно поборотися за "Золотий м'яч". Для цього необхідно допомогти "Манчестер Сіті" обігнати "Арсенал" та захистити чемпіонський титул. Перемога в Лізі чемпіонів із вирішальними голами Ерлінга теж буде гарною заявкою на перемогу. А якщо ні, то форварду доведеться задовольнятися третім місцем.

Інші претенденти на "Золотий м'яч"

Не варто скидати з рахунків інших зірок світового футболу. Попереду половина сезону, і хтось із них може зробити якісний ривок у рейтингу. Однак шанси на це невеликі.

Неймар. Сильно розпочав сезон, грав майже без травм і мало, у чому поступався Мессі та Мбаппе. На Кубку світу-2022 вів за собою збірну Бразилії, але команді зупинилася у чвертьфіналі. Це далося взнаки на моральному стані футболіста, у його діях знову з'явилася апатія.

Вінісіус Жуніор. Талановитий, перспективний, але нестабільний форвард "Реала" поки не може навіть перевершити Каріма Бензема в атаці мадридців. Його час боротися за "Золотий м'яч" настане пізніше.

Роберт Левандовський. А ось про польського нападника цього вже не скажеш. Йому вже 34 роки, сил на весь сезон гравцю не вистачає. Він потужно провів першу половину сезону та забив за Польщу на Мундіалі, але після цього різко здав. Бракує інтенсивних тренувань, які були у "Баварії". Свій "Золотий м'яч" поляк мав отримати кілька років тому.

Нагадаємо, у чемпіонаті Англії відбувся перенесений поєдинок за участю "Арсеналу" та "Евертона". Команда Артети переконливо переграла суперника, а українці Зінченко та Миколенко здобули високі оцінки за поєдинок.