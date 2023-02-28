Шансы Месси и Мбаппе в борьбе за Золотой мяч-2023

Аргентинский форвард может получить восьмую по счету

Церемония награждения лучшего футболиста мира наградой "Золотой мяч-2023" состоится только в конце года, но основные фавориты на этот престижный приз уже известны.

В списке основных претендентов появились неожиданности, сообщает Goal.com.

Тройка главных претендентов на "Золотой мяч-2023"

Согласно обновленному рейтингу главных претендентов на "Золотой мяч", список возглавил форвард "ПСЖ" Лионель Месси. Аргентинец является семикратным обладателем этой награды, что является мировым рекордом. Никто не удивится, если он снова получит этот приз.

Сборная Аргентины выиграла Кубок Мира-2022, и к победе ее привел именно Лионель Месси. Он забивал голы, отдавал результативные передачи и проявил себя в качестве лидера, который привел команду к долгожданной победе. В "ПСЖ" дела у Месси тоже наладились, он давно вошел в элитный клуб бомбардиров "10+10" — это игроки, которые уже забили по 10 голов и сделали столько же результативных передач за сезон.

На втором месте оказался француз Килиан Мбаппе. Он вывел свою национальную команду в финал ЧМ-2022, стал одним из его героев, но это не принесло "трехцветным" победу. При этом на клубном уровне Мбаппе уже перешел из статуса "главного молодого таланта" современности к званию одного из лучших футболистов мира. Будущее точно за ним, но "Золотой мяч-2023", скорее всего, получит не он.

Замыкает тройку основных претендентов на награду норвежец Эрлинг Холанд, будущий соперник Килиана Мбаппе за звание лучшего футболиста мира. Переезд из Германии в Англию не сказался на результативности бомбардира, который с ходу принялся покорять АПЛ. Выше третьего места ему пока не подняться, да и сборная Холанду досталась не самая сильная.

Главные претенденты на "Золотой мяч-2023"

Лионель Месси Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Маркус Рашфорд Винисиус Роберт Левандовский Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен Каземиро Джамал Мусиала Неймар Букайо Сака Джуд Беллингем Лисандро Мартинес Карим Бензема Мартин Эдегор Кевин Де Брюйне Харри Кейн Хулиан Альварес Энцо Фернандес.

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