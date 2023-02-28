Шанси Мессі та Мбаппе у боротьбі за Золотий м'яч-2023

Відомі головні претенденти на "Золотий м'яч-2023": чи є у списку Мессі та Мбаппе
Церемонія нагородження найкращого футболіста світу нагородою "Золотий м'яч-2023" відбудеться лише наприкінці року, але основні фаворити на цей престижний приз уже відомі.
У списку основних претендентів з'явилися несподіванки, повідомляє Goal.com.
-
"Це що, наша нова реальність?!": Канделакі, Гіркін і Марков панікують через нальоти безпілотників
-
Що робити, коли втратили роботу: ТОП-7 кроків до відновлення після звільнення
-
Втрачена надія на демократію: росія остаточно вийшла з договорів Ради Європи
-
Шуляк розповіла, скільки часу є в українців подати заявку на компенсацію за зруйноване житло
-
Кіберполіція заблокувала в Україні 18 каналів та груп, присвячених ПВК "Редан"
-
Кожен у небезпеці: як відключити стеження в Telegram та захистити приватність
-
На ЗАЕС окупанти беруть на роботу людей без освіти та досвіду, — Генштаб
-
Поїздка до Криму та столи на всю вулицю: як одесити відзначать день перемоги
-
У Київській області вибухотехніки знищили уламки російського "шахеда": відео
-
"Професіоналізм росіян" на користь ЗСУ: окупант скаржиться, що його побратими збивають свої ж БпЛА
Трійка головних претендентів на "Золотий м'яч-2023"
Згідно з оновленим рейтингом головних претендентів на "Золотий м'яч", список очолив форвард "ПСЖ" Ліонель Мессі. Аргентинець є семиразовим володарем цієї нагороди, що є світовим рекордом. Ніхто не здивується, якщо він отримає цей приз.
Збірна Аргентини виграла Кубок Світу-2022 і до перемоги її привів саме Ліонель Мессі. Він забивав голи, віддавав результативні передачі та виявив себе як лідер, який привів команду до довгоочікуваної перемоги. У "ПСЖ" справи у Мессі теж налагодилися, він давно увійшов до елітного клубу бомбардирів "10+10" — це гравці, які вже забили по 10 голів і зробили стільки ж результативних передач за сезон.
На другому місці опинився француз Кіліан Мбаппе. Він вивів свою національну команду у фінал ЧС-2022, став одним із його героїв, але це не принесло "триколірним" перемогу. При цьому на клубному рівні Мбаппе вже перейшов зі статусу "головного молодого таланту" сучасності до звання одного з найкращих футболістів світу. Майбутнє точно за ним, але "Золотий м'яч-2023" швидше за все отримає не він.
Замикає трійку основних претендентів на нагороду норвежець Ерлінг Холанд, майбутній суперник Кіліана Мбаппе за звання найкращого футболіста світу. Переїзд з Німеччини в Англію не позначився на результативності бомбардира, який одразу почав підкорювати АПЛ. Вище третього місця йому поки не піднятися, та й збірна Холанду дісталася не найсильніша.
Головні претенденти на "Золотий м'яч-2023"
- Ліонель Мессі
- Кіліан Мбаппе
- Ерлінг Холанд
- Маркус Рашфорд
- Вінісіус
- Роберт Левандовський
- Хвіча Кварацхелія
- Віктор Осімхен
- Каземіро
- Джамал Мусіала
- Неймар
- Букайо Сака
- Джуд Беллінгем
- Лісандро Мартінес
- Карім Бензема
- Мартін Едегор
- Кевін Де Брюйне
- Харрі Кейн
- Хуліан Альварес
- Енцо Фернандес.
Нагадаємо, у "Шахтарі" розповіли, коли й за якої умови Михайло Мудрик може повернутися до донецької команди.
Футболіст "Барселони" Рафінья отримав курйозну травму. Інцидент стався за межами поля.
ФІФА пішла на несподіваний крок у рамках популяризації спорту. Новим глобальним послом організації стала відома бразильська супермодель Адріана Ліма.