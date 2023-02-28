Шанси Мессі та Мбаппе у боротьбі за Золотий м'яч-2023

Аргентинський форвард може отримати восьму за рахунком

Церемонія нагородження найкращого футболіста світу нагородою "Золотий м'яч-2023" відбудеться лише наприкінці року, але основні фаворити на цей престижний приз уже відомі.

У списку основних претендентів з'явилися несподіванки, повідомляє Goal.com.

Трійка головних претендентів на "Золотий м'яч-2023"

Згідно з оновленим рейтингом головних претендентів на "Золотий м'яч", список очолив форвард "ПСЖ" Ліонель Мессі. Аргентинець є семиразовим володарем цієї нагороди, що є світовим рекордом. Ніхто не здивується, якщо він отримає цей приз.

Збірна Аргентини виграла Кубок Світу-2022 і до перемоги її привів саме Ліонель Мессі. Він забивав голи, віддавав результативні передачі та виявив себе як лідер, який привів команду до довгоочікуваної перемоги. У "ПСЖ" справи у Мессі теж налагодилися, він давно увійшов до елітного клубу бомбардирів "10+10" — це гравці, які вже забили по 10 голів і зробили стільки ж результативних передач за сезон.

На другому місці опинився француз Кіліан Мбаппе. Він вивів свою національну команду у фінал ЧС-2022, став одним із його героїв, але це не принесло "триколірним" перемогу. При цьому на клубному рівні Мбаппе вже перейшов зі статусу "головного молодого таланту" сучасності до звання одного з найкращих футболістів світу. Майбутнє точно за ним, але "Золотий м'яч-2023" швидше за все отримає не він.

Замикає трійку основних претендентів на нагороду норвежець Ерлінг Холанд, майбутній суперник Кіліана Мбаппе за звання найкращого футболіста світу. Переїзд з Німеччини в Англію не позначився на результативності бомбардира, який одразу почав підкорювати АПЛ. Вище третього місця йому поки не піднятися, та й збірна Холанду дісталася не найсильніша.

Головні претенденти на "Золотий м'яч-2023"

Ліонель Мессі Кіліан Мбаппе Ерлінг Холанд Маркус Рашфорд Вінісіус Роберт Левандовський Хвіча Кварацхелія Віктор Осімхен Каземіро Джамал Мусіала Неймар Букайо Сака Джуд Беллінгем Лісандро Мартінес Карім Бензема Мартін Едегор Кевін Де Брюйне Харрі Кейн Хуліан Альварес Енцо Фернандес.

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