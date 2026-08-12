Мессі опублікував чуттєвий пост-пощання з померлим батьком

Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Капітан збірної Аргентини та "Інтер Маямі" Ліонель Мессі вперше публічно звернувся до свого батька Хорхе Мессі після його смерті. Аргентинський футболіст опублікував емоційний лист, у якому зізнався, що досі не може змиритися з втратою та навіть засумнівався у своєму майбутньому у футболі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на допис Мессі в соцмережах.

Батько восьмиразового володаря "Золотого м'яча" помер 8 серпня у віці 68 років після тривалої хвороби.

Мессі звернувся до батька

У своєму дописі Мессі пригадав останні місяці життя батька, розповів про їхні щоденні розмови та зізнався, що до останнього вірив у його одужання.

За словами футболіста, Хорхе дуже хотів побачити сина на його останньому чемпіонаті світу. Ліонель намагався допомогти батькові дочекатися фіналу турніру, однак той уже не зміг приїхати на матч.

"Тату, я досі не можу повірити, що тебе більше немає. Не знаю, що робитиму без тебе і як жити далі", — написав Мессі.

Футболіст також зізнався, що після трагедії почав сумніватися, чи зможе ще довго продовжувати професійну кар'єру. Він назвав батька своїм другом, наставником і людиною, яка була поруч із ним від самого початку його футбольного шляху.

Наприкінці звернення Мессі подякував батькові за підтримку, яку той дарував йому протягом усього життя, та пообіцяв виховувати своїх дітей так само, як Хорхе виховав його.

Зазначимо, що батько тривалий час був агентом і менеджером Ліонеля.

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