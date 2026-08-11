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Головна Спорт Мессі взяв перерву в кар’єрі через трагедію в родині

Мессі взяв перерву в кар’єрі через трагедію в родині

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 16:15
Мессі тимчасово залишив футбол через смерть свого батька Хорхе
Ліонель Мессі та його батько Хорхе. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі вирішив зробити перерву у кар’єрі. Причиною стала смерть його батька Хорхе. Спортсмен вирішив, що настав час побути з родиною.

Мессі вилетів із Маямі до Аргентини, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Doble Amarilla.

Віцечемпіон світу Ліонель Мессі перебуває в Аргентині, де сумує за смертю свого батька Хорхе. Батько футболіста, який довгі роки був його агентом, помер від тривалої хвороби, з якою боровся кілька останніх років.

Мессі зробив паузу в кар’єрі

Вперше Ліонель підтвердив, що у його батька проблеми зі здоров’ям, під час ЧС-2026. Аргентинський футболіст емоційно реагував на перемогу своєї команди, після чого визнав факт хвороби у Хорхе Мессі. Незабаром після закінчення чемпіонату світу батько легендарного гравця помер.

Отримавши цю звістку, Ліонель Мессі одразу ж вилетів до рідного Росаріо. Клуб "Інтер" з Маямі, з яким у аргентинця контракт до 2028 року, відпустив гравця на невизначений термін. Футболіст має намір зробити паузу в кар'єрі, щоб побути з рідними та близькими. Мессі не знає, коли повернеться на поле.

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Аргентина Ліонель Мессі Інтер Маямі
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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