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Главная Спорт Месси сделал паузу в карьере из-за трагедии в семье

Месси сделал паузу в карьере из-за трагедии в семье

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 16:15
Месси на время ушел из футбола из-за смерти отца Хорхе
Лионель Месси и его отец Хорхе. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Аргентинский футболист Лионель Месси решил сделать паузу в карьере. Причиной оказалась смерть его отца Хорхе. Спортсмен решил, что настало время побыть с семьей. 

Месси улетел из Майами в Аргентину, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Doble Amarilla

Вице-чемпион мира Лионель Месси находится в Аргентине, где скорбит о смерти своего отца Хорхе. Папа футболиста, который долгие годы был его агентом, скончался от продолжительного заболевания, с которым боролся несколько последних лет. 

Месси сделал паузу в карьере 

Впервые Лионель подтвердил, что у его отца проблемы со здоровьем, во время ЧМ-2026. Аргентинский футболист эмоционально реагировал на победу своей команды, после чего признал факт болезни у Хорхе Месси. Вскоре после окончания Мундиаля папа легендарного игрока скончался. 

Получив это известие, Лионель Месси сразу же вылетел в родной Росарио. Клуб "Интер" из Майами, с которым у аргентинца контракт до 2028 года, отпустил игрока на неопределенный срок. Футболист собирается сделать паузу в карьере, чтобы побыть с родными и близкими. Месси не знает, когда вернется на поле. 

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Аргентина Лионель Месси Интер Майами
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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