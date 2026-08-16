Ми сильні: Магучіх про емоції від перемоги на чемпіонаті Європи

Ярослава Магучіх. Фото: facebook.com/Mahuchikh

Ткач Едуард редактор стрічки новин

У суботу, 15 серпня, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала другою в історії стрибункою, яка виграла три чемпіоната Європи поспіль. Коментуючи свою перемогу вона заявила, що завжди приємно вигравати золоту нагороду для своєї країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram "Суспільне. Спорт".

Що сказал Магучіх про перемогу

Після перемоги українська спортсменка поспілкувалася з журналістами. Представники медіа спитали у неї, які вона має емоції у зв'язку з третьою золотою нагородою. Зокрема, чи "заїжджується" це відчуття, чи кожне золото це різні емоції. У відповідь Магучіх сказала наступне:

"Ну, яке заїжджується? Завжди приємно вигравати золоту, нагороду для своєї країни і для людей. Звичайно, дуже швидко час летить, тому що перше своє золото чемпіонату Європи я виграла у 2022 році. Тобто це був перший рік війни. Зараз за чотири роки ми знаходимось у стані війни. І, звичайно, емоційно трішечки складно, але ми сильні. Українці сильні і дуже мотивовані. Тому ми стрибаємо, спортсмени стрибають, все роблять, щоб показувати найкращі результати", — заявила стрибунка.

Пост "Суспільне.Спорт". Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, Ярослава Магучіх підтвердила статус олімпійської чемпіонки та рекордсменки світу, здобувши третє поспіль золото континентальної першості (у 2022, 2024 та 2026 роках). Зокрема, у фіналі ЧЄ-2026 вона впевнено випередила своїх головних конкуренток, а Ірина Геращенко у першому великому старті після народження дитини посіла п'яте місце.

Також ми писали, що до фіналу чемпіонату Європи-2026 пробилася представниця Польщі Марія Жодзвік, яка народилася у Білорусі. Минулого року вона стала однією з головних сенсацій, а в ЧЄ-2026 посіла друге місце після Магучіх, завоювали срібло.