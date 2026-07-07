МОК зняв обмеження з ОКР та рекомендував допускати росіян до міжнародних змагань

Глава МОК Кірсті Ковентрі. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення тимчасово відновити статус Олімпійського комітету Росії, призупинений восени 2023 року. Водночас МОК оприлюднив перелік вимог, яких мають дотримуватися російські спортсмени для участі в міжнародних турнірах.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу МОК.

Керівництво МОК. Фото: Reuters

МОК пояснив зміну статусу ОКР

У Виконавчому комітеті МОК заявили, що рішення пов'язане зі стартом кваліфікації до літніх Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі, а також зимових юнацьких Олімпійських ігор 2028 року. За словами представників організації, це необхідно для забезпечення участі спортсменів у відбіркових стартах.

У МОК зазначили, що перед ухваленням рішення було проведено юридичну перевірку. В організації звернули увагу, що до складу Олімпійського комітету Росії більше не входять спортивні структури з територій, які належать до юрисдикції Національного олімпійського комітету України.

Крім того, російська сторона письмово запевнила, що не веде та не планує вести діяльність на цих територіях. У МОК наголосили, що й надалі стежитимуть за виконанням цих зобов'язань і залишають за собою право повторно застосувати санкції у разі їх порушення.

Також комітет рекомендував міжнародним федераціям переглянути чинні обмеження щодо допуску російських спортсменів до міжнародних змагань.

При цьому МОК підтвердив, що не проводитиме своїх офіційних заходів на території Росії та не запрошуватиме російських посадовців на події під своєю егідою. Питання використання державної символіки Росії на Олімпійських іграх буде розглянуто окремо.

Які умови повинні виконати російські спортсмени

Разом із рішенням МОК оприлюднив нові критерії допуску спортсменів із Росії до міжнародних стартів.

Однією з ключових вимог є обов'язкове включення атлетів до національної антидопінгової програми, адміністрування якої здійснюватиме Міжнародне агентство з тестування (ITA). Перед поверненням до міжнародних змагань спортсмени повинні пройти серію допінг-тестів, кількість яких визначатиметься залежно від рівня ризику в конкретному виді спорту.

Графік і обсяг тестування міжнародні федерації погоджуватимуть спільно з ITA. Якщо до початку Олімпійських ігор-2028 Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) не відновить відповідність вимогам Всесвітнього антидопінгового кодексу, усе тестування російських спортсменів і надалі проводитиме саме ITA.

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