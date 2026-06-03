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Головна Спорт РФ і Білорусь повернуться на ЧС з фехтування з прапорами та гімнами

РФ і Білорусь повернуться на ЧС з фехтування з прапорами та гімнами

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 02:56
РФ і Білорусь повернуться на ЧС з фехтування з прапорами та гімнами
Російська фехтувальниця Софія Велика. Фото: Elsa/Getty Images

Міжнародна федерація фехтування ухвалила рішення скасувати обмеження для спортсменів та офіційних осіб із Росії та Білорусі. Тепер представники цих країн зможуть брати участь у змаганнях FIE під національною символікою, включно з прапорами і гімнами. Нові правила набудуть чинності вже на чемпіонаті світу з фехтування 2026 року.

Турнір пройде в Гонконзі з 22 до 30 липня і стане першою дорослою світовою першістю після повного повернення російських і білоруських спортсменів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу організації.

Кілька останніх років Росія і Білорусьмогли брати участь у міжнародних стартах тільки в нейтральному статусі або стикалися з додатковими обмеженнями. Рішення поширюється як на особисті, так і на командні змагання. Однак тепер для спортсменів із цих країн ситуація зміниться.

На що послалася Міжнародна федерація

У FIE заявили, що зміни ґрунтуються на принципах Олімпійської хартії, включно з недискримінацією, рівним ставленням до учасників та універсальністю спорту. Федерація також вказала на положення власного статуту та останні рекомендації олімпійського руху. В організації вважають, що обмеження, які діяли раніше, більше не відповідають оновленим підходам міжнародного спорту.

Додатковим аргументом стали рішення Олімпійського саміту в грудні 2025 року та Виконкому МОК у травні 2026-го. Зокрема, Міжнародний олімпійський комітет відмовився рекомендувати обмеження для білоруських спортсменів і команд на змаганнях під егідою міжнародних федерацій.

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санкції проти Росії Фехтування російські спортсмени
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
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