РФ и Беларусь вернутся на чемпионат мира по фехтованию с флагами и гимнами

Российская фехтовальщица Софья Великая. Фото: Elsa/Getty Images

Международная федерация фехтования приняла решение отменить ограничения для спортсменов и официальных лиц из России и Беларуси. Теперь представители этих стран смогут участвовать в соревнованиях FIE под национальной символикой, включая флаги и гимны. Новые правила вступят в силу уже на чемпионате мира по фехтованию 2026 года.

Турнир пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля и станет первым взрослым мировым первенством после полного возвращения российских и белорусских спортсменов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу организации.

Несколько последних лет Россия и Беларусь могли участвовать в международных стартах только в нейтральном статусе или сталкивались с дополнительными ограничениями. Решение распространяется как на личные, так и на командные соревнования. Однако теперь для спортсменов из этих стран ситуация изменится.

На что сослалась Международная федерация

В FIE заявили, что изменения основаны на принципах Олимпийской хартии, включая недискриминацию, равное отношение к участникам и универсальность спорта. Федерация также указала на положения собственного устава и последние рекомендации олимпийского движения. В организации считают, что действовавшие ранее ограничения больше не соответствуют обновленным подходам международного спорта.

Дополнительным аргументом стали решения Олимпийского саммита в декабре 2025 года и Исполкома МОК в мае 2026-го. В частности, Международный олимпийский комитет отказался рекомендовать ограничения для белорусских спортсменов и команд на соревнованиях под эгидой международных федераций.

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