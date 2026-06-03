Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт РФ и Беларусь вернутся на чемпионат мира по фехтованию с флагами и гимнами

РФ и Беларусь вернутся на чемпионат мира по фехтованию с флагами и гимнами

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 02:56
РФ и Беларусь вернутся на чемпионат мира по фехтованию с флагами и гимнами
Российская фехтовальщица Софья Великая. Фото: Elsa/Getty Images

Международная федерация фехтования приняла решение отменить ограничения для спортсменов и официальных лиц из России и Беларуси. Теперь представители этих стран смогут участвовать в соревнованиях FIE под национальной символикой, включая флаги и гимны. Новые правила вступят в силу уже на чемпионате мира по фехтованию 2026 года.

Турнир пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля и станет первым взрослым мировым первенством после полного возвращения российских и белорусских спортсменов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу организации.

Несколько последних лет Россия и Беларусь могли участвовать в международных стартах только в нейтральном статусе или сталкивались с дополнительными ограничениями. Решение распространяется как на личные, так и на командные соревнования. Однако теперь для спортсменов из этих стран ситуация изменится. 

На что сослалась Международная федерация

В FIE заявили, что изменения основаны на принципах Олимпийской хартии, включая недискриминацию, равное отношение к участникам и универсальность спорта. Федерация также указала на положения собственного устава и последние рекомендации олимпийского движения. В организации считают, что действовавшие ранее ограничения больше не соответствуют обновленным подходам международного спорта.

Дополнительным аргументом стали решения Олимпийского саммита в декабре 2025 года и Исполкома МОК в мае 2026-го. В частности, Международный олимпийский комитет отказался рекомендовать ограничения для белорусских спортсменов и команд на соревнованиях под эгидой международных федераций. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE освещали заявление Дмитрия Лубинца о многочисленных проблемах, выявленных в украинских укрытиях во время проверок.

Кроме того, Новини.LIVE публиковали комментарий Кирилла Буданова о том, что может повлиять на готовность России вести переговоры с Украиной.

санкции против России Фехтование российские спортсмены
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации