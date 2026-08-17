Моурінью зізнався, звідки у нього з’явився синець під оком

Жозе Моурінью під час матчу. Фото: Reuters

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Головний тренер "Реала" Жозе Моурінью керував грою мадридської команди проти "Шальке 04" із синцем під оком. Після матчу вболівальники обговорювали не тільки впевнену перемогу "бланкос", а й зовнішній вигляд наставника. Під оком португальця виднівся синець значних розмірів.

Португальський фахівець поспішив заспокоїти вболівальників, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Аранчі Родрігеса.

Мадридський "Реал" впевнено розгромив "Шальке" в останньому товариському матчі перед стартом сезону 2026/27. Кіліан Мбаппе, Карлос Еспі та Дін Хейсен забили три голи, на які іспанська команда не змогла відповісти, а її наставник керував грою "бланкос" із синцем під оком.

Що Моурінью розповів про травму

На післяматчевій пресконференції 63-річному португальцю поставили запитання про те, що з ним сталося. Жозе Моурінью розповів, що нічого страшного не сталося, він просто став жертвою обставин.

На тренуванні "Реала" перед матчем у обличчя тренеру випадково влучив м'яч. Португалець був у сонячних окулярах, які розбилися від удару й пошкодили обличчя Жозе Моурінью. Фахівець запевнив, що його здоров’ю нічого не загрожує.

Уже в суботу, 22 серпня, "Реал" зіграє перший матч Ла Ліги. Суперником команди стане "Еспаньйол".

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