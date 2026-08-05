Мудрик отримав новий номер у Челсі

Михайло Мудрик. Фото: "Челсі" Фотоколаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Вінгер лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик після повернення у футбол отримав новий номер у клубі. Раніше гравець пропустив рік та сім місяців через дискваліфікацію за вживання допінгу.

Після повернення до складу "Челсі" Мудрик провів два тренування та потрапив до заявки на товариський матч із "Ювентусом", де отримав новий ігровий номер, повідомив портал Новини.LIVE.

Старий номер Мудрика забрав лідер "Челсі"

За інформацією із заявки "Челсі", на матч із "Ювентусом" Мудрика заявили під 43-м номером. При цьому футболіст потрапив на лаву запасних.

До дискваліфікації Мудрик виступав у "Челсі" під 10-м номером, але дуже швидко його забрав лідер клубу Коул Палмер.

У допінг-пробі Мудрика за жовтень 2024 року було виявлено мельдоній, через що футболіст отримав чотирирічну дискваліфікацію. Наприкінці липня 2026-го рішення переглянули, після чого українському вінгеру дозволили повернутися до офіційних матчів.

До моменту відсторонення Мудрик встиг провести у складі "Челсі" 73 поєдинки в усіх турнірах. За цей час він забив 10 голів та віддав 11 результативних передач.

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