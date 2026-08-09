Мудрик вперше після повернення в футбол взяв участь в гольовій атаці

Михайло Мудрик. Фото: Reuters Фотоколаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Вінгер збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик записав до активу першу результативну дію після повернення на футбольне поле. Українець допоміг клубу уникнути поразки в товариському матчі з "Дарул Такзім".

Про вихід на поле Мудрика повідомив портал Новини.LIVE.

Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Мудрик врятував кінцівку гри

Лондонський клуб зіграв унічию з чемпіоном Малайзії з рахунком 3:3. Мудрик з'явився на полі на 87-й хвилині, замінивши Джеймі Ґіттенса, і майже відразу взяв участь у результативній атаці.

Уже за дві хвилини українець виконав навіс у штрафний майданчик суперника. Після цієї передачі захисник "Дарул Такзім" Антоніо Крістіан зрізав м'яч у власні ворота, записавши автогол і встановивши підсумковий рахунок зустрічі.

Для Мудрика це був третій поспіль матч після повернення до складу "Челсі". Раніше він виходив на заміну в контрольних поєдинках проти "Ювентуса" (0:1) та "Мілана" (3:0), поступово набираючи ігрову форму після завершення дискваліфікації.

Український вінгер повернувся до футболу наприкінці липня після перегляду рішення щодо його відсторонення за порушення антидопінгових правил.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що гра Мудрика у другому матчі після повернення викликала невдоволення серед уболівальників.

Також Новини.LIVE писав, що Марта Костюк припинила боротьбу на турнірі в Торонто, але заробила призові.