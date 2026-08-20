Мудрика знову відсторонили від тренувань у Челсі

Михайло Мудрик на базі "Челсі". Фото: Reuters

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Англійський "Челсі" перевів українського вінгера Михайла Мудрика в окрему тренувальну групу. Разом із деякими іншими гравцями українець тренується окремо від основного складу. Разом із ним у цій групі перебувають ще кілька футболістів, чиє майбутнє в лондонському клубі залишається невизначеним.

"Сині" розраховують вирішити питання з цими футболістами до закриття трансферного вікна, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Football.London.

Окрім вінгера збірної України, окремо тренуються Ніколас Джексон, Ліам Делап, Тосін Адарабійойо, Мамаду Сарр, Аарон Ансельміно, Марк Гію, Аксель Дісасі, Омарі Келліман, Давид Датро Фофана, Калеб Вайлі та Девід Вашингтон. При цьому окрема тренувальна група сама по собі не означає дисциплінарного відсторонення: клуб працює над скороченням складу та визначенням майбутнього гравців.

Перспективи Мудрика в новому сезоні

Щодо Михайла найімовірнішим сценарієм залишається оренда. Раніше інтерес до українця виявляв "Ковентрі", проте остаточне рішення щодо його майбутнього поки що не ухвалено.

Мудрик отримав можливість повернутися до офіційних матчів після врегулювання антидопінгової справи 31 липня. Англійська футбольна асоціація повідомила, що термін його відсторонення був приведений у відповідність до вже відбутого періоду, після чого українець отримав право негайно відновити виступи. Перша поява Мудрика після тривалої перерви відбулася у товариському матчі "Челсі" проти "Ювентуса" 5 серпня.

Тепер лондонський клуб має визначити подальшу долю 25-річного українця. Окремі тренування та пошук варіанту з орендою дають змогу "Челсі" забезпечити Мудрику ігрову практику, якщо для нього не знайдеться місця в основному складі команди.

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