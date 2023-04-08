На війні в Україні ліквідували російського каратиста Артема Павлущенка
Російський каратист Артем Павлущенко помер від отриманих ран під час війни в Україні. Він був видатним спортсменом та майстром спорту з карате, учасником збірної команди Волгоградської області та юнацької збірної росії.
Про це пише Tribuna.com
Російський спортсмен загинув на війні
Окрім своїх спортивних здобутків, Павлущенко також займався суддівством міських та обласних змагань.
За інформацією порталу "Волгоград Онлайн", загибель 26-річного спортсмена підтвердили у військовому комісаріаті. Павлущенко був лейтенантом та входив до складу штурмового загону "Шторм-Z". Він був одним із багатьох російських військових, які були спрямовані на війну в Україну, яка розпочалася у лютому 2022 року.
Ця трагічна новина нагадує про війну Росії в Україні, яка триває понад рік тому і триває досі. Конфлікт призвів до багатьох жертв і руйнувань, як в Україні, так і в Росії. Втрата молодого життя Павлущенка — лише одне нагадування про страшні наслідки цієї війни.
Нагадаємо, що відомий у Полтавській області тренер бойових єдиноборств Олексій Білобрівка загинув у Донецькій області. Український військовослужбовець пожертвував собою під час оборони Бахмута.