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На війні в Україні ліквідували російського каратиста Артема Павлущенка

8 квітня 2023 16:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Артем Павлущенко. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російський каратист Артем Павлущенко помер від отриманих ран під час війни в Україні. Він був видатним спортсменом та майстром спорту з карате, учасником збірної команди Волгоградської області та юнацької збірної росії.

Про це пише Tribuna.com

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Окрім своїх спортивних здобутків, Павлущенко також займався суддівством міських та обласних змагань.

За інформацією порталу "Волгоград Онлайн", загибель 26-річного спортсмена підтвердили у військовому комісаріаті. Павлущенко був лейтенантом та входив до складу штурмового загону "Шторм-Z". Він був одним із багатьох російських військових, які були спрямовані на війну в Україну, яка розпочалася у лютому 2022 року.

Ця трагічна новина нагадує про війну Росії в Україні, яка триває понад рік тому і триває досі. Конфлікт призвів до багатьох жертв і руйнувань, як в Україні, так і в Росії. Втрата молодого життя Павлущенка — лише одне нагадування про страшні наслідки цієї війни.

Нагадаємо, що відомий у Полтавській області тренер бойових єдиноборств Олексій Білобрівка загинув у Донецькій області. Український військовослужбовець пожертвував собою під час оборони Бахмута.

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