На войне в Украине ликвидировали российского каратиста Артема Павлущенко

Артем Павлущенко. Фото: google.com

Российский каратист Артем Павлущенко умер от полученных ран в ходе войны в Украине. Он был выдающимся спортсменом и мастером спорта по каратэ, участником сборной команды Волгоградской области и юношеской сборной России.

Об этом пишет Tribuna.com

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Помимо своих спортивных достижений, Павлущенко также занимался судейством городских и областных соревнований.

По информации портала "Волгоград Онлайн", гибель 26-летнего спортсмена подтвердили в военном комиссариате. Павлущенко был лейтенантом и входил в состав штурмового отряда "Шторм-Z". Он был одним из многих российских военных, которые были направлены на войну в Украину, начавшуюся в феврале 2022 года.

Эта трагическая новость напоминает о продолжающейся войне России в Украине, которая началась более года назад и продолжается до сих пор. Конфликт привел к множеству жертв и разрушений, как в Украине, так и в России. Утрата молодой жизни Павлущенко — лишь еще одно напоминание о страшных последствиях этой войны.

Напомним, что известный в Полтавской области тренер боевых единоборств Алексай Билобровка погиб в Донецкой области. Украинский военнослужащий пожертвовал собой при обороне Бахмута.