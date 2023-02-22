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"Наполі" красиво обіграв "Айнтрахт" у 1/8 Ліги чемпіонів

22 лютого 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Наполі красиво обіграв Айнтрахт у 1/8 Ліги чемпіонів
Неаполітанці вже однією ногою у чвертьфіналі турніру
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Неаполітанці відкрили рахунок завдяки точному пострілу Осімгена на 40 хвилині. До цього Кварацхелія не реалізував пенальті. На початку другого тайму господарі залишились в меншості через грубу гру Коло Муані, а згодом Ді Лоренцо подвоїв перевагу своєї команди.

Подробиці матеріалу на сайті Новини.LIVE

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"Айнтрахт" Ф — "Наполі" – 0:2

Голи: Осімген, 40, Ді Лоренцо, 65

Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Ндіка, Тута, Якич — Гьотце (Аліду 81), Ліндстрьом (Сантос Борре 69), Макс (Ленц 90+2), Бута (Кнауфф 69), Соу — Камада, Коло-Муані

Наполі: Мерет — Олівера, Кім Мін Чже, Ррахмані, Ді Лоренцо — Зелінські, Лоботка, Замбо-Ангісса (Ндомбеле 80) — Кварацхелія (Політано 84), Осімхен (Сімеоне 84), Лосано (Елмаз 80)

"Наполі" та "Айнтрахт" ніколи зірок з неба не хопали у Лізі чемпіонів. Перші жодного разу не виходили до чвертьфіналу, другі не мали й такої можливості. 

Але зараз неаполітанці близькі до першого за 33 роки чемпіонства, а Франкфурт наробив галасу в тогорічній Лізі Європи.

"Айнтрахт" не пропускав у останніх трьох домашніх зустрічах поспіль, а "Наполі" у чотирьох поспіль - на виїзді і було цікаво, хто з команд зможе перервати цю статистику, тим більше обидва колективи грають у відкритий футбол. 

Відкрити рахунок італійці могли з пенальті, але Кварацхелія схибив. Помилку партнера виправив Осімхен наприкінці першого тайму. Після контратаки він замкнув простріл Лосано. 

За статистикою у гостей було набагато більше ударів – 17 проти 6. З них 10 у площину воріт, а німці влучили у ворота лише одного разу.

В другому таймі така перевага вилилась у ще одне взяття воріт. Гол після красивої комбінації провів Ді Лоренцо. Додамо що за кілька хвилин до цього вилучення за грубий фол заробив Коло Муані.

Тож перед матчем відповіді "Айнтрахт" має поразку вдома 0:2 та відсутність головного форварда.

Мадридський "Реал" зумів здійснити камбек на "Енфілд Роуд". Підопічні Карло Анчелотті поступались з рахунком 0:2 на 15-й хвилині, але потім "вершкові" забили 5 голів та схоже провели риску під невдалим сезоном для "Ліверпуля" та наблизили відставку легендарного Юргена Клоппа.




 

 

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