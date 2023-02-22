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"Наполи" красиво обыграл "Айнтрахт" в 1/8 Лиги чемпионов

22 февраля 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Наполи красиво обыграл Айнтрахт в 1/8 Лиги чемпионов
Неаполитанцы уже одной ногой в четвертьфинале турнира
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Неаполитанцы открыли счет благодаря точному выстрелу Осимгена на 40-й минуте. До этого Кварацхелия не реализовал пенальти. В начале второго тайма хозяева остались в меньшинстве из-за грубой игры Коло Муани, а впоследствии Ди Лоренцо удвоил преимущество своей команды.

Подробности материала на сайте Новости.

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"Айнтрахт" Ф - "Наполи" – 0:2

Голы: Осимген, 40, Ди Лоренцо, 65

Айнтрахт Франкфурт: Трапп – Ндика, Тута, Якич – Гетце (Алиду 81), Линдстрем (Сантос Борре 69), Макс (Ленц 90+2), Бута (Кнауфф 69), Соу – Камада, Коло-Муани.

Наполи: Мерет - Оливера, Ким Мин Чже, Ррахмани, Ди Лоренцо - Зелински, Лоботка, Замбо-Ангисса (Ндомбеле 80) - Кварацхелия (Политано 84), Осимхен (Симеоне 84), Лосано (Элмаз 80)

"Наполи" и "Айнтрахт" никогда звезд с неба не хватали в Лиге чемпионов. Первые ни разу не выходили в четвертьфинал, вторые не имели и такой возможности.

Но сейчас неаполитанцы близки к первому за 33 года чемпионства, а Франкфурт наделал шум в прошлогодней Лиге Европы.

"Айнтрахт" не пропускал в последних трех домашних встречах подряд, а "Наполи" в четырех подряд - на выезде и было интересно, кто из команд сможет прервать эту статистику, тем более что оба коллектива играют в открытый футбол.

Открыть счет итальянцы могли с пенальти, но Кварацхелия ошибся. Ошибку партнера исправил Осимхен в конце первого тайма. После контратаки он запер прострел Лосано.

По статистике у гостей было намного больше ударов – 17 против 6. Из них 10 в створ ворот, а немцы попали в ворота только однажды.

Во втором тайме такое преимущество вылилось в еще одно взятие ворот. Гол после красивой комбинации провел Ди Лоренцо. Добавим, что за несколько минут до этого изъятия за грубый фол заработал Коло Муани.

Перед матчем ответа "Айнтрахт" имеет поражение дома 0:2 и отсутствие главного форварда.

Мадридский "Реал" сумел совершить камбэк на "Энфилд Роуд". Подопечные Карло Анчелотти уступали со счетом 0:2 на 15-й минуте, но затем "сливочные" забили 5 голов и, похоже, провели риска под неудачным сезоном для "Ливерпуля" и приблизили отставку легендарного Юргена Клоппа.



 

 

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