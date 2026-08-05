Названо п'ять кандидатів, щоб замінити Інфантіно в ФІФА

Джанні Інфантіно та Александер Чеферін. Фото: Reuters Фотоколаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Наразі є п'ять головних кандидатів, які можуть замінити Джанні Інфантіно на посаді президента ФІФА. Серед претендентів — керівники провідних футбольних організацій та президент французького клубу "ПСЖ".

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Marca.

Джанні Інфантіно. Фото: Reuters

Кандидати на посаду Інфантіно

До переліку можливих кандидатів увійшли президент "ПСЖ" та голова Європейської ради футбольних клубів Нассер Аль-Хелаїфі, президент КОНКАКАФ і віцепрезидент ФІФА Віктор Монтальяні, президент УЄФА Александер Чеферін, президент Азійської футбольної конфедерації шейх Салман бін Ібрагім Аль-Халіфа, а також очільник Африканської конфедерації футболу Патріс Мотсепе.

На думку джерела, найбільш реальним претендентом є Монтальяні. Канадський функціонер уже обіймає посаду віцепрезидента Ради ФІФА, добре знайомий із внутрішньою структурою організації та має значний досвід роботи у міжнародному футболі.

Процедура виборів президента ФІФА вже визначена. Національні футбольні асоціації можуть висувати кандидатів до 18 листопада 2026 року. Кожному претенденту необхідно отримати підтримку щонайменше п'яти національних федерацій.

Вибори нового президента ФІФА заплановані на 18 березня 2027 року в Рабаті (Марокко).

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