Не кукарікай — Алієв жорстко поставив на місце Фаріон

Олександр Алієв записав відео. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Колишній півзахисник збірної України Олександр Алієв прокоментував скандальну заяву Ірини Фаріон з приводу мови, якою спілкуються один з одним військовослужбовці. Спортсмен не став обирати чемні слова під час обговорення цієї ситуації.

Алієв на своїй офіційній сторінці в Instagram порадив Фаріон припинити скандальні висловлювання.

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Ірина Фаріон дає поради українцям. Скриншот YouTube

Що Алієв сказав про Фаріон

Олександр Алієв наслідував приклад співвітчизників і поділився думкою про заяву Ірини Фаріон. Він нагадав їй, що відносно мирне життя у тилових містах існує лише завдяки ЗСУ.

Алієв звернувся до Фаріона. Скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

"Побачив в інтернеті заяву ідіотки, яка міркує про пацанів з "Азова". Їй не подобається, що вони спілкуються російською мовою. Послухай, на передовій дуже багато наших пацанів спілкуються російською. А ти, Фаріон або Фараон, або хто ти там — не кукарікай.

Ти можеш сидіти та спокійно патякати вдома, а там гинуть наші пацани. Яке ти взагалі маєш право говорити щось на адресу пацанів, які захищають твою дупу та нашу країну від російської нечисті?

Як у тебе ще язик повертається, та, патріотко! Сиди та мовчи. Слава Україні. Слава ЗСУ", — розповів Олександр Алієв.

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