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Не кукарікай — Алієв жорстко поставив на місце Фаріон

7 листопада 2023 17:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Не кукарікай — Алієв жорстко поставив на місце Фаріон
Олександр Алієв записав відео. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній півзахисник збірної України Олександр Алієв прокоментував скандальну заяву Ірини Фаріон з приводу мови, якою спілкуються один з одним військовослужбовці. Спортсмен не став обирати чемні слова під час обговорення цієї ситуації.

Алієв на своїй офіційній сторінці в Instagram порадив Фаріон припинити скандальні висловлювання.

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Напередодні Ірина Фаріон назвала військовослужбовців, які спілкуються російською мовою, негідними жити в Україні. Це викликало бурхливу реакцію як серед самих бійців, так і багатьох українців.

Ірина Фаріон
Ірина Фаріон дає поради українцям. Скриншот YouTube

Що Алієв сказав про Фаріон

Олександр Алієв наслідував приклад співвітчизників і поділився думкою про заяву Ірини Фаріон. Він нагадав їй, що відносно мирне життя у тилових містах існує лише завдяки ЗСУ.

Олександр Алієв
Алієв звернувся до Фаріона. Скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

"Побачив в інтернеті заяву ідіотки, яка міркує про пацанів з "Азова". Їй не подобається, що вони спілкуються російською мовою. Послухай, на передовій дуже багато наших пацанів спілкуються російською. А ти, Фаріон або Фараон, або хто ти там — не кукарікай.

Ти можеш сидіти та спокійно патякати вдома, а там гинуть наші пацани. Яке ти взагалі маєш право говорити щось на адресу пацанів, які захищають твою дупу та нашу країну від російської нечисті?

Як у тебе ще язик повертається, та, патріотко! Сиди та мовчи. Слава Україні. Слава ЗСУ", — розповів Олександр Алієв.

Нагадаємо, Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською мовою. 

Раніше Фаріон заявила, що не вважає українцями військових ЗСУ, які говорять російською.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до правоохоронців через заяви Фаріон про військових.

Знайте грань — Пташка з "Азовсталі" жорстко відповіла Фаріон.

Нардеп Єгор Чернєв звернувся до СБУ через висловлювання Ірини Фаріон.

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