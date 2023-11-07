Не кукарікай — Алієв жорстко поставив на місце Фаріон
Колишній півзахисник збірної України Олександр Алієв прокоментував скандальну заяву Ірини Фаріон з приводу мови, якою спілкуються один з одним військовослужбовці. Спортсмен не став обирати чемні слова під час обговорення цієї ситуації.
Алієв на своїй офіційній сторінці в Instagram порадив Фаріон припинити скандальні висловлювання.
Напередодні Ірина Фаріон назвала військовослужбовців, які спілкуються російською мовою, негідними жити в Україні. Це викликало бурхливу реакцію як серед самих бійців, так і багатьох українців.
Що Алієв сказав про Фаріон
Олександр Алієв наслідував приклад співвітчизників і поділився думкою про заяву Ірини Фаріон. Він нагадав їй, що відносно мирне життя у тилових містах існує лише завдяки ЗСУ.
"Побачив в інтернеті заяву ідіотки, яка міркує про пацанів з "Азова". Їй не подобається, що вони спілкуються російською мовою. Послухай, на передовій дуже багато наших пацанів спілкуються російською. А ти, Фаріон або Фараон, або хто ти там — не кукарікай.
Ти можеш сидіти та спокійно патякати вдома, а там гинуть наші пацани. Яке ти взагалі маєш право говорити щось на адресу пацанів, які захищають твою дупу та нашу країну від російської нечисті?
Як у тебе ще язик повертається, та, патріотко! Сиди та мовчи. Слава Україні. Слава ЗСУ", — розповів Олександр Алієв.
Нагадаємо, Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською мовою.
Раніше Фаріон заявила, що не вважає українцями військових ЗСУ, які говорять російською.
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