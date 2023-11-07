Не кукарекай — Алиев жестко поставил на место Фарион

Александр Алиев записал видео. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев прокомментировал скандальное заявление Ирины Фарион по поводу языка, на котором общаются друг с другом военнослужащие. Спортсмен не стал выбирать выражения во время обсуждения этой ситуации.

Алиев на своей официальной странице в Instagram посоветовал Фарион прекратить скандальные высказывания.

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Ирина Фарион дает советы украинцам. Скриншот YouTube

Что Алиев сказал про Фарион

Александр Алиев последовал примеру соотечественников и поделился мнением о заявлении Ирины Фарион. Он напомнил ей, что относительно мирная жизнь в тыловых городах существует только благодаря ВСУ.

Алиев обратился к Фарион. Скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

"Увидел в интернете заявление идиотки, которая рассуждает о пацанах из "Азова". Ей не нравится, что они говорят на русском языке. Послушай, на передовой очень много наших пацанов говорят по-русски. А ты, Фарион или Фараон, или кто ты там — не кукарекай.

Ты можешь сидеть и спокойно разговаривать у себя дома, а там гибнут наши пацаны. Какое ты вообще имеешь право говорить что-то в адрес пацанов, которые защищают твою задницу и нашу страну от русской нечисти?

Как еще у тебя язык поворачивается, та, патриотка! Сиди и молчи. Слава Украине. Слава ВСУ", — рассказал Александр Алиев.

Напомним, Александр Усик ответил Фарион: получилось жестко и на русском языке.

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