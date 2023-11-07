Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Не кукарекай — Алиев жестко поставил на место Фарион arrow

Не кукарекай — Алиев жестко поставил на место Фарион

7 ноября 2023 17:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Не кукарекай — Алиев жестко поставил на место Фарион
Александр Алиев записал видео. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев прокомментировал скандальное заявление Ирины Фарион по поводу языка, на котором общаются друг с другом военнослужащие. Спортсмен не стал выбирать выражения во время обсуждения этой ситуации. 

Алиев на своей официальной странице в Instagram посоветовал Фарион прекратить скандальные высказывания.  

Читайте также:

Накануне Ирина Фарион назвала военнослужащих, которые общаются на русском языке, недостойными жить в Украине. Это вызвало бурную реакцию как среди самих бойцов, так и у многих украинцев.

Ирина Фарион
Ирина Фарион дает советы украинцам. Скриншот YouTube

Что Алиев сказал про Фарион

Александр Алиев последовал примеру соотечественников и поделился мнением о заявлении Ирины Фарион. Он напомнил ей, что относительно мирная жизнь в тыловых городах существует только благодаря ВСУ. 

Александр Алиев
Алиев обратился к Фарион. Скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

"Увидел в интернете заявление идиотки, которая рассуждает о пацанах из "Азова". Ей не нравится, что они говорят на русском языке. Послушай, на передовой очень много наших пацанов говорят по-русски. А ты, Фарион или Фараон, или кто ты там — не кукарекай. 

Ты можешь сидеть и спокойно разговаривать у себя дома, а там гибнут наши пацаны. Какое ты вообще имеешь право говорить что-то в адрес пацанов, которые защищают твою задницу и нашу страну от русской нечисти? 

Как еще у тебя язык поворачивается, та, патриотка! Сиди и молчи. Слава Украине. Слава ВСУ", — рассказал Александр Алиев.

Напомним, Александр Усик ответил Фарион: получилось жестко и на русском языке. 

Ранее Фарион заявила, что не считает украинцами военных ВСУ, говорящих на русском языке.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к правоохранителям из-за заявлений Фарион о военных.

Знайте грань — Пташка с "Азовстали" жестко ответила Фарион.

Нардеп Егор Чернев обратился в СБУ из-за высказываний Ирины Фарион.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме