Онофрійчук виграла золото чемпіонату світу з художньої гімнастики
Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук здобула історичну перемогу на чемпіонаті світу-2026. Українка виграла фінал у вправі з обручем, завоювавши перше золото світової першості у своїй кар'єрі та принісши Україні першу перемогу на чемпіонатах світу за останні 13 років.
Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".
Онофрійчук тріумфувала на ЧС-2026
Перед фіналом у вправі з обручем Онофрійчук уже встигла виступити в особистому багатоборстві, де посіла четверте місце, зупинившись за крок від медалі. Водночас українка пробилася одразу до трьох фіналів в окремих видах програми.
У фіналі вправи з обручем українська гімнастка продемонструвала бездоганний виступ, який судді оцінили у 30,700 бала. Саме цей результат приніс Таїсії золоту медаль.
Другою стала представниця Італії Софія Раффаелі, яка отримала 30,500 бала. Бронзову нагороду виборола чемпіонка світу в особистому багатоборстві Дар'я Варфоломєєв з Німеччини — 30,400 бала.
Україна чекала на це золото 13 років
Для Таїсії Онофрійчук це перше золото чемпіонату світу в кар'єрі. Крім того, вона принесла Україні першу перемогу на світових першостях з художньої гімнастики з 2013 року.
Востаннє українська гімнастка ставала чемпіонкою світу 13 років тому. Тоді Ганна Різатдінова також здобула золоту медаль у вправі з обручем.
Чемпіонат світу для Онофрійчук ще не завершився. Попереду на українську спортсменку чекає фінал у вправі з булавами.
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