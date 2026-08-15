Онофрійчук не здобула ні медалі, ні олімпійської ліцензії на ЧС-2026

Таїсія Онофрійчук. Фото: Vitalii Kliuiev/Getty Images

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук зупинилася за крок від медалі на чемпіонаті світу-2026. Після блискучого виступу у фіналі особистого багатоборства українка тривалий час претендувала на нагороду, однак у підсумку посіла четверте місце.

Про виступ Онофрійчук повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

До фіналу особистого багатоборства Онофрійчук вийшла з 12-го місця за підсумками кваліфікації. У відбіркових змаганнях найвищі оцінки українка отримала за вправи з обручем та булавами.

Таїсія Онофрійчук з обручем. Фото: Vitalii Kliuiev/Getty Images

Як Онофрійчук боролася за медаль

Фінал українська спортсменка розпочала дуже впевнено. Найвищу оцінку вона отримала за вправу з булавами — 29,750 бала, а за виступ з обручем судді поставили 29,100 бала.

У вправах з м'ячем та стрічкою Таїсія набрала 28,700 і 28,500 бала відповідно. Після завершення виступів першої групи фіналісток саме українка очолювала проміжний протокол і зберігала реальні шанси на медаль.

Читайте також:

Втім, після виступів спортсменок другої групи Онофрійчук опустилася на четверту позицію. До бронзової нагороди українці не вистачило 1,5 бала.

Чемпіонкою світу стала представниця Німеччини Дар'я Варфоломєєв, яка набрала 119,500 бала. Срібну нагороду здобула болгарка Стіліяна Ніколова (117,600), а бронзову — італійка Софія Раффаелі (117,550). Таїсія Онофрійчук із результатом 116,050 бала посіла четверте місце.

Попри невдачу в багатоборстві, чемпіонат світу для Онофрійчук ще не завершився. Українка виступить у фіналах вправ з обручем та булавами, де матиме ще дві можливості поборотися за медалі світової першості.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про можливий перехід Родрі до "Барселони", якій доведеться витратити величезну суму на трансфер і зарплату півзахисника.

Також Новини.LIVE повідомляв, що "Реал" не погодився відпускати Андрія Луніна до "Ювентуса", оскільки розраховує на українського голкіпера в новому сезоні.