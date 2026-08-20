Перша ракетка світу Соболенко несподівано програла Бейлек

Аріна Соболенко під час матчу. Фото: Reuters

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

У рамках 1/8 фіналу престижного тенісного турніру в Цинциннаті зафіксовано сенсаційний результат. Перша ракетка світу Аріна Соболенко несподівано поступилася аутсайдерці. Вона програла Сарі Бейлек.

Чеська тенісистка розпочала турнір із 35-м рейтингом, повідомляють Новини.LIVE.

З першого ж сету Сара Бейлек продемонструвала Арині Соболенко надзвичайну самовіддачу. Чеська спортсменка боролася за кожен гейм, змушуючи суперницю бігати по всій своїй половині корту.

Бейлек здивувала Соболенко

Номінальній аутсайдерці завдяки силі волі вдалося виграти перший сет, але у другому перша ракетка світу спочатку домінувала. Однак чеська тенісистка зуміла відігратися, поступаючись у ході сету з рахунком 1:4. Таким чином Сара Бейлек виграла у Аріни Соболенко перше очне протистояння.

WTA 1000 Цинциннаті. Хард. 1/8 фіналу

Аріна Соболенко (Білорусь) — Сара Бейлек (Чехія) — 6:7 (7:9), 4:6

Сара Бейлек поповнила колекцію перемог над сильними суперницями в Цинциннаті. Раніше вона здолала Кароліну Плішкову, Барбору Крейчикову та Катерину Александрову. У чвертьфіналі вона зіграє з американкою Медісон Кіз.

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