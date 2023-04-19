Вперше за 10 років: Україна здобула золото на чемпіонаті Європи з вільної боротьби

Перемогою українця Василя Михайлова завершилися змагання у ваговій категорії до 79 кг. Фото: НОК України

Український борець вільного стилю Василь Михайлов став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 79 кг.

Пhо це повідомляє Національний олімпійський комітет в Telegram.

Читайте також:

Чемпіонат Європи 2023 року з боротьби проходить у хорватському Загребі. Першими розпочали змагання представники вільної боротьби.

У фіналі 27-річний Василь Михайлов здобув перемогу над чемпіоном Європи 2022 Георгісом Кугіумцідісом із Греції з рахунком 2:1.

Це перше "золото" Василя Михайлова у кар'єрі. У 2020 році він завоював бронзову медаль ЧЄ-2020 у Римі.

Також це перша перемога збірної України у чоловічій вільній боротьбі на чемпіонатах Європи за останні 10 років. Востаннє "золото" у вільній боротьбі завоював Павло Олійник у 2013 році (категорія до 96 кг).

Цього дня до скарбнички спортивних здобутків здобутків долалися ще медалі.

Автором бронзового успіху став борець вільного стилю Ерік Арушанян.

Борець вільного стилю Ігор Никифорук також сходить на третю сходинку п’єдесталу пошани у ваговій категорії до 70 кг.

Нагадаємо, львівська велосипедистка у фіналі обігнала Францію і виграла міжнародні змагання в Бельгії