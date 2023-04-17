Львівська велосипедистка у фіналі обігнала Францію і виграла міжнародні змагання в Бельгії

Львівська велосипедистка на змаганнях в Бельгії. Фото: Львівська ОВА

У суботу, 15 квітня, львівська велосипедистка перемогла на міжнародних перегонах у Бельгії. У фінальному заїзді Олена випередила спортсменку з Франції.

Про це інформує Львівська ОВА.

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26-річна Олена Старікова — спортсменка Львівської обласної школи вищої спортивної майстерності та Збройних сил України. Має найвище звання — Заслужений майстер спорту України.

Як зазначається, на Олімпійських Іграх у Токіо в індивідуальному жіночому спринті спортсменка фінішувала другою. А у фінальному заїзді гонки кейрін — четвертою.

Також до України поїде ще бронзова нагорода, яку виборола Олександра Логвінюк. Спортсменка нещодавно розпочала тренування у Львівській школі вищої спортивної майстерності. Донедавна вона тренувалась на Волині.

Нагадаємо, що керівництво Української Асоціації футболу (УАФ) досягло домовленості із Сергієм Ребровим про контракт на посаду головного тренера національної команди.