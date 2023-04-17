Львовская велосипедистка в финале обогнала Францию и выиграла международные соревнования в Бельгии

Львовская велосипедистка в Бельгии. Фото: Львовская ОВА

В субботу, 15 апреля, львовская велосипедистка победила на международной гонке в Бельгии. В финальном заезде Елена опередила спортсменку из Франции.

Об этом информирует Львовская ОВА.

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Львовянка на международных трековых соревнованиях в Генте добыла в борьбе золото в спринте.

26-летняя Елена Старикова — спортсменка Львовской областной школы высшего спортивного мастерства и Вооруженных сил Украины. Имеет высшее звание — Заслуженный мастер спорта Украины.

Как отмечается, на Олимпийских Играх в Токио в индивидуальном женском спринте спортсменка финишировала второй. А в финальном заезде гонки кейрин — четвертой.

Также в Украину поедет еще бронзовая награда, которую добыла в борьбе Александра Логвинюк. Спортсменка недавно начала тренировки во Львовской школе высшего спортивного мастерства. До недавнего времени она тренировалась на Волыни.

Напомним, что руководство Украинской Ассоциации футбола (УАФ) достигло договоренности с Сергеем Ребровым о контракте на должность главного тренера национальной команды.