Львовская велосипедистка в финале обогнала Францию и выиграла международные соревнования в Бельгии
В субботу, 15 апреля, львовская велосипедистка победила на международной гонке в Бельгии. В финальном заезде Елена опередила спортсменку из Франции.
Об этом информирует Львовская ОВА.
Украинская велосипедистка победила в международных соревнованиях в Бельгии
Львовянка на международных трековых соревнованиях в Генте добыла в борьбе золото в спринте.
26-летняя Елена Старикова — спортсменка Львовской областной школы высшего спортивного мастерства и Вооруженных сил Украины. Имеет высшее звание — Заслуженный мастер спорта Украины.
Как отмечается, на Олимпийских Играх в Токио в индивидуальном женском спринте спортсменка финишировала второй. А в финальном заезде гонки кейрин — четвертой.
Также в Украину поедет еще бронзовая награда, которую добыла в борьбе Александра Логвинюк. Спортсменка недавно начала тренировки во Львовской школе высшего спортивного мастерства. До недавнего времени она тренировалась на Волыни.
Напомним, что руководство Украинской Ассоциации футбола (УАФ) достигло договоренности с Сергеем Ребровым о контракте на должность главного тренера национальной команды.