Впервые за 10 лет: Украина завоевала золото на чемпионате Европы по вольной борьбе
Украинский борец свободного стиля Василий Михайлов стал чемпионом Европы в весовой категории до 79 кг.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в Telegram.
Чемпионат Европы 2023 по борьбе проходит в хорватском Загребе. Первыми начали соревнования представители вольной борьбы.
В финале 27-летний Василий Михайлов одержал победу над чемпионом Европы 2022 года Георгисом Кугиумцидисом из Греции со счетом 2:1.
Это первое "золото" Василия Михайлова в карьере. В 2020 году он завоевал бронзовую медаль ЧЕ-2020 в Риме.
Это первая победа сборной Украины в мужской свободной борьбе на чемпионатах Европы за последние 10 лет. В последний раз "золото" в вольной борьбе завоевал Павел Олейник в 2013 году (категория до 96 кг).
В этот день в копилку спортивных достижений попали еще медали.
Автором бронзового успеха стал борец свободного стиля Эрик Арушанян.
Борец свободного стиля Игорь Никифорук также получает третье место пьедестала почета в весовой категории до 70 кг.
Напомним, львовская велосипедистка в финале обогнала Францию и выиграла международные соревнования в Бельгии.