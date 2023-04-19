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Впервые за 10 лет: Украина завоевала золото на чемпионате Европы по вольной борьбе

19 апреля 2023 01:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Впервые за 10 лет: Украина завоевала золото на чемпионате Европы по вольной борьбе
Победой украинского Василия Михайлова завершились соревнования в весовой категории до 79 кг. Фото: НОК Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинский борец свободного стиля Василий Михайлов стал чемпионом Европы в весовой категории до 79 кг.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в Telegram.

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В финале 27-летний Василий Михайлов одержал победу над чемпионом Европы 2022 года Георгисом Кугиумцидисом из Греции со счетом 2:1.

Это первое "золото" Василия Михайлова в карьере. В 2020 году он завоевал бронзовую медаль ЧЕ-2020 в Риме.

Это первая победа сборной Украины в мужской свободной борьбе на чемпионатах Европы за последние 10 лет. В последний раз "золото" в вольной борьбе завоевал Павел Олейник в 2013 году (категория до 96 кг).

В этот день в копилку спортивных достижений попали еще медали.

Автором бронзового успеха стал борец свободного стиля Эрик Арушанян.

Борец свободного стиля Игорь Никифорук также получает третье место пьедестала почета в весовой категории до 70 кг.

 

Напомним, львовская велосипедистка в финале обогнала Францию и выиграла международные соревнования в Бельгии.

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