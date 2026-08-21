Після смерті екснареченої Кличка виникла суперечка щодо похорону

Гейден Панеттьєр із прапором України. Фото: Getty Images

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Тіло американської актриси Гейден Панеттьєр, яка померла 16 серпня у віці 36 років, передали її родині. На цьому тлі виникли розбіжності щодо організації похорону та поминок. Мати актриси Леслі Фогель хоче взяти участь у прийнятті рішень щодо прощання з дочкою.

При цьому стосунки між ними в останні роки були непростими, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Роба Шутера.

Родичі та близькі обговорюють, хто прийматиме остаточні рішення щодо похорону. Частина оточення актриси вважає пріоритетною думку людей, які були поруч із нею в останні роки.

Офіційних деталей щодо місця та дати церемонії поки що не оголошували. Питання про те, хто саме ухвалюватиме остаточне рішення щодо церемонії прощання, поки що залишається відкритим. Розбіжності пов’язані, зокрема, з бажанням матері актриси брати участь в організації похорону, незважаючи на тривалий період складних стосунків із дочкою.

Гейден Панеттьєр та Володимир Кличко. Фото: Getty Images

Що відомо про смерть актриси

Панеттьєр померла в Грінвіллі, штат Південна Кароліна, після того як її виявили без свідомості в стані зупинки серця. Поліція заявила, що попереднє розслідування не виявило ознак насильницької смерті або підозрілих обставин, а проведений розтин не виявив травм, які могли призвести до смерті. Офіційна причина та обставини смерті поки що залишаються невстановленими, очікуються результати додаткових досліджень та токсикологічної експертизи.

Розслідування триває, і до нього долучилося Управління з боротьби з наркотиками США. При цьому повідомлення про можливе передозування поки що не є встановленою причиною смерті: такі відомості фігурували в матеріалах екстреного виклику, тоді як офіційні висновки коронера ще не опубліковані.

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