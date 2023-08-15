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Плавець Романчук про обстріл басейну "Метеор" у Дніпрі: "Я тут готувався до Олімпіади"

15 серпня 2023 14:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Плавець Романчук про обстріл басейну "Метеор" у Дніпрі: "Я тут готувався до Олімпіади"
Спорткомплекс "Метеор" після ракетної атаки. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий український спортсмен Михайло Романчук прокоментував ракетний обстріл Дніпра. Це місто опинилося серед населених пунктів, які постраждали від чергової атаки росіян рано вранці 15 серпня.

Романчук на своїй сторінці в Instagram спростував наративи пропаганди Кремля та розповів, куди потрапили російські ракети.

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У ніч з 14 на 15 серпня територія України зазнала однієї з наймасштабніших за останні місяці ракетних атак. Росіяни направили ракети до багатьох міст. На жаль, не всі вони були збиті силами українського ППО.

Михайло Романчук
Романчук у спорткомплексі "Метеор". Фото: instagram.com/misha_romanchuk/

Рано вранці кілька російських ракет було збито над Дніпром. Однак одна з них вибухнула поряд зі спортивним комплексом, який знаходиться у центрі міста. У "Метеорі", який постраждав від ракетної атаки, займалися плаванням багато жителів Дніпра. У цьому басейні готувалися до міжнародних змагань багато спортсменів.

Заява Романчука

Серед них виявився й український плавець Михайло Романчук. Чемпіон Європи та бронзовий призер Олімпіади-2020 продемонстрував кадри спортивного комплексу, який постраждав від ракетної атаки.

"Це басейн, де я готувався до моєї Олімпіади в Токіо. І так він виглядає після чергової нічної атаки ракет і безпілотників. Спорт поза політикою?" — написав Михайло Романчук.

Нагадаємо, влада показала наслідки ворожої атаки після обстрілу у Львівській області.

На Черкащині ворожа ракета поцілила по території медустанови.

Внаслідок обстрілу України 15 серпня на Волині загинули троє людей.

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