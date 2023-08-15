Плавець Романчук про обстріл басейну "Метеор" у Дніпрі: "Я тут готувався до Олімпіади"

Спорткомплекс "Метеор" після ракетної атаки. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA/

Відомий український спортсмен Михайло Романчук прокоментував ракетний обстріл Дніпра. Це місто опинилося серед населених пунктів, які постраждали від чергової атаки росіян рано вранці 15 серпня.

Романчук на своїй сторінці в Instagram спростував наративи пропаганди Кремля та розповів, куди потрапили російські ракети.

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У ніч з 14 на 15 серпня територія України зазнала однієї з наймасштабніших за останні місяці ракетних атак. Росіяни направили ракети до багатьох міст. На жаль, не всі вони були збиті силами українського ППО.

Романчук у спорткомплексі "Метеор". Фото: instagram.com/misha_romanchuk/

Рано вранці кілька російських ракет було збито над Дніпром. Однак одна з них вибухнула поряд зі спортивним комплексом, який знаходиться у центрі міста. У "Метеорі", який постраждав від ракетної атаки, займалися плаванням багато жителів Дніпра. У цьому басейні готувалися до міжнародних змагань багато спортсменів.

Заява Романчука

Серед них виявився й український плавець Михайло Романчук. Чемпіон Європи та бронзовий призер Олімпіади-2020 продемонстрував кадри спортивного комплексу, який постраждав від ракетної атаки.

"Це басейн, де я готувався до моєї Олімпіади в Токіо. І так він виглядає після чергової нічної атаки ракет і безпілотників. Спорт поза політикою?" — написав Михайло Романчук.

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