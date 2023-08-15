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Пловец Романчук об обстреле бассейна "Метеор" в Днепре: "Я тут готовился к Олимпиаде"

15 августа 2023 14:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Пловец Романчук об обстреле бассейна "Метеор" в Днепре: "Я тут готовился к Олимпиаде"
Спорткомплекс "Метеор" после ракетной атаки. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный украинский спортсмен Михаил Романчук прокомментировал ракетный обстрел Днепра. Этот город оказался в числе населенных пунктов, которые пострадали от очередной атаки россиян ранним утром 15 августа. 

Романчук на своей странице в Instagram опроверг нарративы пропаганды Кремля и рассказал, куда попали российские ракеты.

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В ночь с 14 на 15 августа территория Украины подверглась одной из самых масштабных за последние месяцы ракетных атак. Россияне направили ракеты во многие города. К сожалению, не все они были сбиты силами украинского ПВО. 

Михаил Романчук
Романчук в спорткомплексе "Метеор". Фото: instagram.com/misha_romanchuk/

Ранним утром несколько российских ракет были сбиты над Днепром. Однако одна из них взорвалась рядом со спортивным комплексом, который находится в центре города. В "Метеоре", который пострадал от ракетной атаки, занимались плаванием многие жители Днепра. В этом бассейне готовились к международным соревнованием многие спортсмены. 

Заявление Романчука

В их числе оказался и украинский пловец Михаил Романчук. Чемпион Европы и бронзовый призер Олимпиады-2020 продемонстрировал кадры спортивного комплекса, который пострадал от ракетной атаки. 

"Это бассейн, где я готовился к моей Олимпиаде в Токио. И так он выглядит после очередной ночной атаки ракет и беспилотников. Спорт вне политики?" — написал Михаил Романчук.

Напомним, власти показали последствия вражеской атаки после обстрела во Львовской области. 

В Черкасской области вражеская ракета попала по территории медучреждения. 

В результате обстрела Украины 15 августа на Волыни погибли три человека. 

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