Помер рекордсмен чемпіонату світу з футболу Жюст Фонтен
Помер футболіст збірної Франції Жюст Фонтен, який забив 13 голів на чемпіона світу — 1958. Йому було 90 років.
Про це повідомляє L'Equipe.
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Що відомо про Жюста Фонтена
Фонтен народився у Марокко та розпочав кар'єру в місцевій "Касабланці". У Франції форвард виступав за "Реймс" та "Ніццу", з якими чотири рази ставав чемпіоном країни.
За збірну Франції нападник зіграв 21 матч та забив 30 голів. На чемпіонаті світу — 1958 Фонтен провів 13 м'ячів та встановив рекорд за кількістю голів на одному ЧС, який досі не вдалося нікому побити.
Після завершення ігрової кар'єри Жюст Фонтен став тренером. Він очолював збірні Марокко і Франції, французькі ПСЖ та "Тулузу".
Нагадаємо, 7 лютого помер колишній гравець "Динамо" та збірної України Олександр Радченко. Йому було 46 років