Пономаренко назвав головну мету Динамо на цей сезон

Матвій Пономаренко на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Футболіст київського "Динамо" Матвій Пономаренко заявив про намір команди виграти чемпіонат України. Це сталося після перемоги над "Колосом" з рахунком 2:1 у третьому турі УПЛ. Нападник відкрив рахунок у матчі, забивши на 19-й хвилині, а переможний гол у другому таймі забив Володимир Бражко.

Для "Динамо" ця перемога стала другою поспіль у чемпіонаті, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "ВГРІ".

Після 3 турів підопічні Ігоря Костюка набрали 6 очок, зігравши два матчі, оскільки кияни мають гру в запасі. У попередньому турі столична команда обіграла "Верес" з рахунком 2:1, а Пономаренко забив вирішальний гол з пенальті у компенсований час.

Матвій Пономаренко в атаці. Фото: пресслужба "Динамо"

Пономаренко націлений на чемпіонство

Перемога над "Колосом" дозволила киянам продовжити чемпіонську гонку після невдалого виступу в єврокубках. Пономаренко проводить результативний період: за даними УПЛ, його гольова серія в чемпіонаті України сягнула шести матчів, у яких він забив шість голів.

При цьому нападник зазначив, що команда не має наміру зациклюватися на невдачі в єврокубках і рухатиметься далі в національному чемпіонаті. Наступний матч має стати для "Динамо" можливістю продовжити переможну серію та зміцнити свої позиції в турнірній таблиці.

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